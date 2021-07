Ironía en Los Ángeles: Chris Paul se convirtió en el verdugo de los Clippers y clasificó a Phoenix a las finales de la NBA

Luego de 16 temporadas y más de 1000 partidos, el legendario base Chris Paul jugará las primeras finales de la NBA en su carrera. Y la historia no podría ser más irónica y poética: Paul clasificó defendiendo a Phoenix Suns… y eliminando a LA Clippers, con una actuación para recordar, en Los Angeles.

Los Suns ganaron la serie 4-2. En el sexto juego, Paul demostró una vez más que sigue vigente en la liga, y que domina el juego como quiere. Su ex-equipo, Los Angeles Clippers, que nunca ha jugado un partido en las finales, lo sufrió más que nunca.

Chris Paul estuvo en la franquicia angelina desde 2011 hasta 2017. Los Angeles Clippers siempre estuvo en Playoffs mientras el base estuvo en el equipo, pero nunca pudo alcanzar nisiquiera las finales de la Conferencia Oeste. Se fue a Houston dejando un vacío en la conducción del equipo, vacío que aún no ha podido ser solventado.

En la noche definitoria en el Staples Center, “CP3” sumó 41 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes, 3 robos y no cometió ninguna pérdida de balón. Pocas veces veremos una actuación así de icónica en un momento que está hecho solo para los más grandes. Chris Paul, además, encestó siete de los ocho triples que lanzó. Una barbaridad.

Phoenix volverá a jugar una final después de 28 años. El primer título está a solo cuatro victorias. Para los Suns, para Chris Paul, y para muchos fanáticos del baloncesto, esta historia debe terminar con el trofeo Larry O’Brien en las manos de CP3.

What a performance… Chris Paul erupts for an #NBAPlayoffs career-high tying 41 PTS, including 31 in the 2nd half, as the @Suns win Game 6 and advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV for the first time since 1993. #ThatsGame

41 PTS | 16-24 FGM | 7 3PM | 8 AST pic.twitter.com/OiGaa0NGN2

— NBA (@NBA) July 1, 2021