Eiza González es invitada a formar parte de la Academia de los Premios Oscar

La actriz mexicana Eiza González da la sorpresa y podría llegar a formar parte de los profesionales de las industria del cine que están encargados de votar entre los actores y actrices que pueden estar en la contienda a recibir un Premio Oscar que es otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Ha sido la misma joven quien a través de su cuenta de Twitter ha compartido el anuncio para todo su público que la sigue en redes, donde ha extendido su agradecimiento a la Academia y expresó sentirse honrada por pertenecer a este selecto grupo y aprovechó para reflexionar acerca de la representación de las personas latinas en el cine estadounidense.

“Gracias Academia. Lamentablemente, los latinxs representan sólo el 4.6% en Hollywood. El que haya cuatro actores latinxs en esta lista es un paso hacia una mayor representación, la cual importa delante y detrás de la pantalla. Me siento increíblemente honrada de unirme a este esfuerzo ¡Salud!“, expresó dentro de la publicación.

Thank you @TheAcademy. Latinx accounts sadly for only 4.6% in Hollywood. Having 4 Latinx actors in this list is a step towards more representation. Representation matters in front and behind the screen. I’m incredibly honored to join this effort. Cheers 🥂 https://t.co/SZC2zWouAd

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 1, 2021