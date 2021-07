Tormenta tropical Elsa se acerca a Haití, hay una alerta para los Cayos de Florida

Hay en vigor una alerta de tormenta tropical para los Cayos de Florida y la tormenta tropical Elsa ya está golpeando partes de la República Dominicana y Haití con fuertes lluvias y vientos.

La tormenta tropical Elsa se acercaba esta tarde a una velocidad de 28 millas por hora (44 km/h) hacia la zona suroeste de Haití, sobre la cual pasará camino de Jamaica con vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora (110 km/h) y tras haber causado al menos tres muertos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó de que a las 5:00 p.m. de Miami (21.00 GMT), el centro de Elsa estaba a unas 130 millas (210 km) al suroeste de la capital haitiana, Puerto Príncipe, y a unas 195 millas (310 km) al este de Kingston, en Jamaica.

Elsa debería trasladarse cerca o incluso sobre el sudoeste de Haití más tarde el sábado, antes de trasladarse cerca de Jamaica y partes del oeste de Cuba el domingo, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

