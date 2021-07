Crédito Tributario por Hijos: los no contribuyentes también pueden recibirlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pocos días de que sea liberado el primer pago del Crédito Tributario por Hijos, 15 de julio, todavía tienes tiempo para inscribirte al programa en caso de que no lo estés. De acuerdo con información oficial del gobierno, las familias inscritas presentaron sus declaraciones de impuestos 2019 o 2020 para el registro.

Aunque se ha manifestado públicamente que para recibir beneficios gubernamentales, en la mayoría de los cosos, debes ser contribuyente, es posible que seas elegible para recibir los pagos del Crédito Tributario por Hijos, incluso, si no has declarado tus impuestos recientemente. Es importante manifestar que no todo el mundo está obligado a declarar sus impuestos.

Por lo anterior, si tienes, al menos, un hijo calificado y ganas menos de $24,800 dólares anuales como pareja casada, $18,650 dólares como jefe de familia o $12,400 dólares como contribuyente único, puedes utilizar la herramienta de registro para no contribuyentes del IRS para obtener el apoyo, prácticamente sin problema alguno.

Chuck Rettig, Comisionado del IRS explicó que “las personas que no tienen la obligación de presentar una declaración pueden usar esta herramienta para brindarnos información básica para que puedan recibir sus pagos de impacto económico lo antes posible”.

Para quienes no sean contribuyentes, pero se quieren inscribir al programa, los aspirantes deben proporcionar los números de seguro social de sus hijos, números de seguro social (o ITIN) del beneficiario y de su cónyuge. Además se pide una dirección de correo postal confiable, dirección de correo electrónico e información de su cuenta bancaria, si deseas recibir el pago vía depósito.

Ahora, si crees que, de acuerdo con tus ingresos en 2020, tenías que haber declarado, debes acudir al IRS para determinar cuál es tu situación. Debes considerar que no declarar es perder los pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos en 2021. Esto sin duda, es una mala noticia ya que este apoyo muchas veces es fundamental para las familias que menos tienen.

Aunado a esto, debes considerar que con base en los criterios vigentes del gobierno, en caso, no presentar la declaración del año pasado podría significar perder otros beneficios fiscales o un reembolso que que pudiesen deberte, por tal razón es importante analizar y determinar cuál es tu estatus.

Quienes son aspirantes a recibir el Crédito Tributario por Hijos deben tener presente que éste es un pago que no cuenta como ingresos para ninguna familia. Por lo tanto, registrarse no afectará tu elegibilidad para otros beneficios federales como lo es la ayuda alimentaria o recibir los cheques de estímulo en caso de que no te hayan llegado aún.

