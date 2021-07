Con o sin pandemia, Gotay goza hacer música

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando Gotay “El Aunténtiko” tenía 11 o 12 años, conoció lo que entonces se denominaba en Puerto Rico como música “underground”. Sus hermanos mayores la escuchaban pero a él no lo dejaba su mamá porque eran canciones con letras explícitas. Entonces, lo que hacía era “robarle” los casetes a sus hermanos para oír a escondidas a artistas como Héctor y Tito y Las Guanábanas.

“Es que somos un género que al principio fue muy criticado”, dijo Gotay, quien por muchos años fue productor de reguetón y recientemente inició su carrera como solista. “Yo he visto toda la evolución, he visto todo lo que ha trabajado Daddy Yankee, Don Omar, Wisín, Tego [Calderón]; he visto a lo que ha llegado [esta música]”.

Alexis Alejandro Gotay Pérez, nombre completo del cantante, estrenó hace unos días “C.A.N.T.”, un álbum de catorce temas que cuenta con la colaboración de luminarias del reguetón como Wisín, Ozuna y Juanka “El Problematik”.

La grabación comenzó y continuó durante la pandemia, y a pesar del peligro que esto representaba, tanto Gotay como sus colaboradores tomaron las precauciones necesarias.

“Fue difícil porque tuvimos que adaptarnos”, dijo. “Pero creo que la música tiene algo mágico que me hace olvidarme de todo; pueden venir cuatro pandemias más, pero si yo escucho una pista y me salen los coros me envuelvo en el coro y la letra hasta que no lo termine; no me acuerdo que hay pandemia”.

La carrera de Gotay, de 36 años, comenzó en Bayamón, Puerto Rico, cuando él todavía era muy joven. Su padre tenía un vecino que era productor de música y Gotay lo acompañó varias veces al estudio. Ahí fue donde comenzó a hacer mezclas y poco a poco a producir a artistas de la talla de Arcángel, Baby Rasta y Gringo, Ivy Queen y Daddy Yankee.

“En Bayamón es donde se hace la mayoría del reguetón”, dijo el cantante. “Por el vecino que estaba en esto de la música fue que me ‘enfiebré’, ahí conocí todo, me empapé, me rodee de productores, ahí empecé”.

Pero antes, cuando Gotay decidió hacer de esa música su forma de vida, quiso ir más allá y estudió la carrera de ingeniero de sonido. Así fue como superó a muchos que conocían sobre la producción musical pero no a fondo como él.

Por ahora, Gotay planea una gira para promover el disco, pero también sigue pensando en el que será su próximo álbum, al que esta vez sí invitará a reguetoneras “para que no me digan que soy machista”, dijo.

En cuanto a la historia de su mamá y el reguetón, Gotay dice que ya no hay ningún problema, que ella “apoya mi música y se la goza y la baila”, y que está contenta de que su hijo sea ahora un cantante del género que cuando era niño escuchaba a escondidas.