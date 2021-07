Cómo mantenerte seguro durante una ola de calor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El calor extremo puede ser mortal. De hecho, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 600 personas mueren cada año en los Estados Unidos, a menudo por insolación, debido al calor extremo, que ocurre cuando la temperatura corporal alcanza los 104º F o más.

Sin embargo, a menudo la gente no se da cuenta de lo peligroso que puede ser el calor extremo. “No se trata de derribar árboles o dañar casa”, dice Michelle Hawkins, PhD, jefa de sucursal del National Weather Service’s Severe, Fire, Public, and Winter Weather Services. “No es el tipo de cosas que puedes ver venir hacia ti, pero sigue siendo mortal y muy peligroso”.

Las temperaturas promedio han aumentado en los últimos años —junio de 2019 fue el junio más caluroso jamás registrado en todo el mundo— y los períodos de calor anormal parecen ser más comunes en estos días. El año 2020, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, fue el segundo más caluroso jamás registrado en el mundo. Durante los próximos días y semanas, varios estados del oeste de los Estados Unidos se enfrentan a advertencias de olas de calor extremo.

Un importante informe del Programa de Investigación del Cambio Global del gobierno federal de los Estados Unidos encontró que las olas de calor, o 6 días consecutivos de temperaturas extremadamente altas, han aumentado en frecuencia desde la década de 1960. Y se espera que sigan siendo más frecuentes e intensos.

El calor puede afectar a cualquier persona, pero los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de tener problemas graves. Las precauciones simples pueden ayudarte a mantenerte a salvo. Esto es lo que dicen los expertos que son los pasos de seguridad más importantes que se deben tomar durante el calor extremo.

Verifica el calor y la humedad

No hay temperatura que se considere el umbral de peligro. Esto se debe en parte a que también se debe considerar la humedad: Cuanto más húmedo es el aire, más tarda en evaporarse el sudor, y es el proceso de evaporación lo que ayuda al cuerpo a enfriarse.

(De hecho, el índice de calor, un término que se puede escuchar en un informe meteorológico, es una medida que define qué tan caliente se siente afuera cuando se toma en cuenta la humedad y la temperatura).

Además, las personas que viven en climas más cálidos se aclimatan a temperaturas más altas que las personas de las regiones más frías, dice Hawkins. Entonces, lo que se considera normal en estas áreas puede ser inusualmente caliente en otras.

Para obtener información y pronósticos de calor y humedad para tu área, consulta las noticias locales o visita el sitio web del Sistema Meteorológico Nacional y escribe tu código postal.

Cuando lo hagas, es posible que escuches o leas sobre uno o más tipos de advertencias sobre la temperatura. Una advertencia de calor indica que se pronostica un índice de calor alto para los próximos dos días en función al clima habitual de tu área, y una advertencia de calor excesivo significa que el índice de calor alto permanecerá durante dos días o más, según Hawkins. (Un aviso de calor se activa con un índice de calor más bajo que un aviso de calor excesivo). Una vigilancia del calor significa que es probable que se produzca un calor excesivo en el área en unos pocos días.

Toma medidas para mantenerte fresco

Si tu área está experimentando un calor extremo, permanece en espacios con aire acondicionado tanto como sea posible, especialmente durante los momentos más cálidos del día, generalmente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (PDF).

Y no subestimes el calor que puede hacer en un interior sin aire acondicionado. Un estudio de 2014 en la revista Science of the Total Environment de 285 hogares de ingresos bajos y medianos de la ciudad de Nueva York encontró que las condiciones de calor en el interior tenían el potencial de alcanzar niveles peligrosos, lo cual los investigadores definieron como un índice de calor de al menos 93º F, durante las olas de calor.

Es posible que este ventilador eléctrico tampoco funcione. Según el Departamento de salud del estado de Nueva York, a temperaturas inferiores de 90 grados, los ventiladores no son eficaces para refrescar.

Cuando el aire acondicionado en casa no es una opción, los espacios públicos con aire acondicionado, como los cines y las bibliotecas, pueden ofrecer un alivio. Muchos lugares están reabriendo, tomando las precauciones necesarias para la prevención de la COVID-19. Consulta con tu departamento de salud pública local sobre si hay centros de enfriamiento (espacios abiertos al público con aire acondicionado) disponibles en tu área; algunos aún pueden requerir el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

Tanto adentro de tu casa como afuera, vístete con ropa ligera, de color claro y transpirable. Al aire libre, considera agregar un sombrero de ala ancha y usa protector solar. Las quemaduras solares aumentan el riesgo de cáncer de piel y pueden dificultar la capacidad de tu cuerpo para enfriarse. Además, asegúrate de tomar descansos frecuentes en un espacio con aire acondicionado.

En los días bochornosos, también tómate con calma la actividad física al aire libre. De ser posible, deja los proyectos importantes al aire libre hasta que se pase la ola de calor y realiza las actividades vigorosas durante las horas más frescas del día.

Es mejor temprano en la mañana, dice Robert McLean, M. D., ex presidente del American College of Physicians, porque el calor del día puede tardar en disiparse por la noche.

Mantente bien hidratado

Por lo general, dejar que tu sed sea la que dicte cuándo debes beber es una buena estrategia para mantenerte hidratado. Sin embargo, durante un evento de calor extremo, los CDC recomiendan aumentar la ingesta de agua.

No hay una cantidad recomendada, pero asegúrate de beber con frecuencia, incluso si no tienes sed. (Si tu médico te ha dicho que restrinjas la ingesta de líquidos por razones médicas, pregúntale cómo debes mantenerte hidratado durante el calor extremo).

El agua es tu mejor opción para hidratarte. La mayoría de las personas no necesitan beber bebidas deportivas, que pueden contener muchos azúcares añadidos. Y evita bebidas alcohólicas que deshidratan. También puedes obtener agua a través de alimentos, incluyendo una variedad de frutas y verduras.

Durante una ola de calor, considera llevar agua a donde quiera que vayas, dice McLean. Esto puede ayudarte a evitar quedarte atascado en una situación en la que te quedes sin acceso a esta, como que tu automóvil se descomponga en una carretera caliente.

Si notas señales de deshidratación, como aumento de la sed, sequedad de la boca y la lengua, inquietud o irritabilidad, disminución de la orina o que la piel se recupere lentamente cuando te pellizcas, bebe más líquidos de inmediato. Si no has orinado en varias horas o estás produciendo orina muy oscura, comunícate con tu médico.

Vigila a los que corren un mayor riesgo

Ciertos grupos de personas son más propensas a tener problemas relacionados con el calor. Incluyendo los adultos mayores y los niños pequeños, cuyos cuerpos no son tan hábiles para regular la temperatura, y personas con ciertas afecciones médicas crónicas, como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Aquellos que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden experimentar más problemas respiratorios en el calor extremo, dice McLean y deben estar atentos al pronóstico de advertencias sobre la calidad del aire junto con los eventos de calor extremo.

Ciertos medicamentos, incluyendo los diuréticos, también pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Si tienes parientes o vecinos mayores, llama o visítalos con frecuencia durante una ola de calor. Y nunca dejes a un bebé o un niño solo en un automóvil caliente, ni siquiera por unos minutos. (Lo mismo va con las mascotas). Si tienes un niño en el asiento trasero, mantén un recordatorio visual de su presencia en el asiento delantero, como una bolsa de pañales o una chaqueta. (Para obtener más consejos lee “Las investigaciones demuestran que cualquiera podría olvidarse de los niños en un auto caliente”).

Conoce las señales de las enfermedades relacionadas con el calor

A continuación, te indicamos qué buscar y qué hacer:

Calambres por calor: Estos dolorosos calambres musculares son a menudo el resultado de una gran cantidad de actividad extenuante en el calor. Beber jugo o una bebida deportiva para reponer la pérdida de líquido y la sal y descansar durante unas horas, puede ayudar.

Agotamiento por calor: Las señales de agotamiento por calor incluyen sentirse cansado, débil o mareado; sudar mucho; náuseas y vómitos; y piel pálida. Si notas alguno de estos síntomas, deja de hacer lo que estés haciendo, descansa, hidrátate y trata de enfriar tu cuerpo usando el aire acondicionado, si puedes, o tomando un baño o una ducha fría. Si no se trata, el agotamiento por calor puede progresar a insolación o un golpe de calor, según los CDC.

Insolación: Esta afección, que puede ser fatal, se presenta cuando el mecanismo de enfriamiento de tu cuerpo se ve abrumado y tu temperatura se eleva a 104º F o más. Las señales incluyen confusión o alteración del estado mental, náuseas, piel enrojecida y caliente, incapacidad para sudar, un dolor de cabeza punzante y/o un desmayo.

Si sospechas que tú mismo (o alguien más) está sufriendo de insolación, llama al 911 de inmediato y comienza a intentar enfriarte. Los equipos deportivos pueden tener a mano una tina con agua helada para que sumerjas partes de tu cuerpo. Otras opciones incluyen rociarte a ti mismo (o alguien más) con una manguera de jardín, tomar una ducha fría o lavarte con una esponja con agua fría.

