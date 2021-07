5 platos caribeños que puedes preparar con tu horno tostador

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El delicioso aroma de pimientos y cebollas salteados, el estofado de pollo, el pescado salado hervido, los panqués (Johnnycakes), y el curry y el jerk siempre me han hecho sentir como en casa. Inmediatamente, me encantan y me transportan a mi lugar feliz.

Como estadounidense de primera generación, la cocina ha servido como el lugar de encuentro de mis dos culturas. Es donde, de niño, hice albóndigas con mi abuela de Antigua y defendí mi amor por los nuggets de pollo un viernes por la noche.

Para muchos caribeños americanos, la cocina sigue siendo ese lugar donde regresan poderosos recuerdos del “hogar”. Es esa pequeña parte de nuestra vida presente la que nos ata fuertemente a nuestro pasado.

Nina Compton, chef y propietaria de la galardonada Compère Lapin en New Orleans, añade un toque caribeño a prácticamente todos sus platos. “Ciertas especias caribeñas pueden dar a cualquier plato una capa extra de sabor y profundidad”, dice el galardonado restaurantero James Beard. “Uso cardamomo en todos mis curries, anís estrellado en mis sopas, y cúrcuma y jengibre en muchos de mis platos”.

Durante la última década, en la cocina de mi propia casa, he adoptado nuevos métodos de cocción para los productos básicos de las Antillas. Principalmente, las comidas para 4 personas que normalmente se preparan en el horno de la estufa se han convertido en comidas para una o dos personas, horneadas en el horno tostador en la barra de mi cocina. Si hay algo que me gusta tanto como la cocina caribeña, es este pequeño aparato de cocina, mi opción para tostadas de pan y pasteles, y para recalentar comidas. También hornea una hermosa tarta de macarrones, alitas de pollo y verduras asadas al curry.

“Las capacidades de hornear y recalentar de los hornos tostadores son adecuadas para muchas tareas más allá de las tostadas”, dice Tara Casaregola, líder del programa de pruebas de Consumer Reports para pruebas en el hogar de electrodomésticos importantes. “Asar pollo, hornear vegetales y recalentar los sobrantes son solo algunos pequeños trabajos que este dispositivo multiuso puede manejar”.

Si bien mi propio horno tostador tiene el tamaño adecuado para adaptarse a mi estilo de vida sin niños, CR prueba varios modelos que pueden usarse fácilmente para alimentar a una familia de 4 personas o más. Para ilustrar lo versátiles que pueden ser estos hornos en miniatura, contacté a 5 chefs caribeños para compartir una receta inspirada en los trópicos que pueda prepararse en un horno tostador. Algunos de estos platillos son para esas noches en las que realmente te quieres consentir, mientras que otros son lo suficientemente saludables para incorporar en tu recetario normal. Todos te llevarán en una aventura culinaria a mi destino favorito: el Caribe.

Guiso jamaicano de camote dulce

Chef Nina Compton, Santa Lucía

“Dado que los camotes son dulces y cremosos, el sabor audaz de la especia jerk las complementa bien y añade un toque especial al plato”, dice Compton, una nativa de St. Lucia, de su popular guarnición.

3 camotes o papas dulces grandes, peladas y cortadas en cubos de 1 pulgada

Para el condimento jerk

1 cucharada de pimienta de Jamaica (allspice)

¼ de cucharadita de canela en polvo

¼ taza de azúcar morena clara

1 cucharadita de hojuelas de chile rojo

¼ de cucharadita de clavo molido

¼ de cucharadita de comino molido

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de pimienta negra recién molida

½ taza de mantequilla, ablandada

Preparación

1. Mezcla todos los ingredientes para condimentar y reserva.

2. Precalienta el horno tostador a 375 °F. Mezcla las papas dulces en la mezcla de condimentos y colócalas en una bandeja para hornear. Hornea por 20 minutos hasta que estén tiernas, volteando las patatas cada 8 minutos para asegurar una cocción uniforme y que se caramelicen uniformemente.

3. Decora con cilantro o perejil y listo para servir.

*Si tu horno tostador es pequeño, prepara la mitad de la receta.

Rinde 4 porciones

Pasta rasta con pierna de pavo rellena

Chef Tristan Morgan, Jamaica

Los seguidores de redes sociales del chef Tristan Morgan lo conocen por su eslogan, “Consiéntete, no te engañes” (“Treat yo’self, don’t cheat yo’self”). Y le da el crédito a su madre y familia en Jamaica por su amor por los alimentos ricos e indulgentes. “Este plato combina las 3 cosas que más me gustan en un plato”, dice el chef autodidacta, “un gran sabor, que se obtiene del muslo de pavo ahumado, lo saludable, que viene con la pasta, y luego mis raíces jamaicanas, que cobran vida agregando ese rico condimento jerk”. Como yo, los milenials que viven en un apartamento usan su horno tostador con regularidad para asar, hornear y gratinar de todo, desde salmón en tabla de cedro hasta galletas cheddar bay rellenas de cangrejo.

1 muslo de pavo ahumado (1.5 a 3 libras)

1 libra de pasta penne (blanca o de trigo)

2 cucharadas de adobo de condimento jerk

3 dientes de ajo rallados

1 pimiento verde, cortado en tiras finas

1 pimiento rojo, cortado en tiras finas

1 taza de crema espesa

1 taza de leche de coco

4 onzas de queso parmesano rallado

4 onzas de queso pepper jack rallado

½ cucharadita de consomé de pollo

Ingredientes adicionales: agua, sal, pimienta, pimentón (opcional)

Preparación

1. Precalienta el horno tostador a 325 °F. Coloca el muslo de pavo en una hoja de papel de aluminio y unta una capa del adobo de condimento jerk. Una vez sazonada, envuelve el muslo de pavo en papel de aluminio y colócalo en el horno tostador durante 30 a 35 minutos.

2. Mientras el muslo de pavo se hornea, cuece la pasta penne en agua hirviendo con sal hasta que esté al dente. Escurre la pasta cuando esté lista, y reserva 1 taza de agua.

3. Calienta un chorrito de aceite en una sartén grande. Agrega los pimientos cortados, cocina a fuego medio durante 3 a 5 minutos o hasta que estén tiernos, luego agrega los dientes de ajo rallados y una vez ablandados; agrega el caldo de pollo, 1 taza de agua que reservaste de la pasta, 1 taza de crema espesa y 1 taza de leche de coco a la sartén. Deja cocinar a fuego lento, agregando gradualmente queso parmesano rallado y el pepper jack hasta que se derritan. Mezcla el resto del condimento jerk y revuelve hasta que espese. Sazonar con sal, pimienta y pimentón al gusto.

4. Agrega la pasta penne cocida en la salsa.

5. Para servir, coloca el muslo de pavo ahumado en un plato grande, luego cubre la pierna con la pasta rasta. Decora con perejil picado.

Rinde 2 porciones

Pargo Escovitch

Chef Nadege Fleurimond, Haití

El pargo Escovitch es un plato delicioso, se prepara típicamente en cocinas jamaicanas, que la chef Nadege Fleurimond dice que ha llegado a adorar dado su crianza en Brooklyn. En una receta tradicional, el pargo se prepara friéndolo sin rebozar, pero hornearlo en un horno tostador elimina las calorías adicionales y la tarea de limpiar todo después. “El pescado obtiene su delicioso sabor de la estrella de la receta, el aderezo escovitch”, dice Fleurimond. La salsa es una mezcla picante de cebollas, zanahorias y pimientos sazonados con vinagre, bayas de pimienta de Jamaica (allspice), sal y pimientos Scotch Bonnet.

Para el pargo rojo

2 a 3 pargos rojos medianos, limpios y descamados

2 limas o limones

¼ taza de aceite de canola

½ cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de cebolla en polvo

¼ de cucharadita de hojuelas de perejil seco

¼ de cucharadita de hojas frescas de tomillo

½ cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de condimento para todo uso

Para el aderezo Escovitch

1 cebolla grande, cortada en julianas (cortada en tiras cortas y delgadas)

½ zanahoria mediana, en julianas

¼ de pimiento verde cortado en julianas

¼ de pimiento rojo cortado en julianas

½ taza de vinagre

1 taza de aceite de oliva

10 bayas de pimienta de Jamaica / allspice

1 ramita de tomillo

1 pimiento Scotch Bonnet, cortado en cubitos

Ingrediente adicional: sal al gusto

Preparación

1. Corta 3 ranuras diagonales a cada lado del pescado. Enjuaga el pescado con agua fría y exprime el jugo de un limón por todo el pescado. Para limpiar, frota con el interior del limón por todo el pescado. Enjuaga nuevamente con agua fría, cuela el agua, luego colócalo en un tazón. Exprime el jugo del segundo limón sobre el pescado y reserva.

2. En un tazón aparte, mezcla el aceite y todos los condimentos secos junto usando un tenedor. Con tus manos o un cepillo, sazona el pescado por todas partes, asegurándote de frotar en el interior, así como en las ranuras. Deje marinar durante 2 horas o toda la noche.

3. Precalienta el horno tostador a 400 °F. Coloca el pescado en papel pergamino en la rejilla central y hornea durante 8 a 10 minutos por lado.

4. En un plato seguro para horno, prepara el aderezo escovitch mezclando las cebollas, zanahorias, pimientos verdes y rojos, tomillo, vinagre, aceite de oliva, pimientos Scotch Bonnet y sal. Hornea en el horno tostador a 400 °F durante 8 minutos.

5. Coloca el aderezo escovitch junto o encima del pargo. Disfruta con arroz, plátanos verdes o tu guarnición favorita.

Rinde 2 porciones

(Nota del editor: El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura advierte que hay que lavar la carne antes de cocinarla, pero en las cocinas antillanas, todas las carnes generalmente se limpian con jugo de lima, jugo de limón y/o vinagre. El jugo de limón se añade al agua de enjuague y después la pulpa de la fruta se utiliza para frotar la carne de manera suave).

Empanadas caribeñas de carne

Chef Max Hardy, Bahamas

Para el chef Max Hardy, las empanadas caribeñas de carne son el mejor plato para el almuerzo. “Los sabores y la rapidez con que se preparan las hacen perfectas para un estilo de vida en movimiento”, dice el dueño de Coop Detroit, un restaurante de fusión caribeña en The Motor City. También agrega que “te quedas satisfecho sin hacerte sentir pesado”.

Para las empanadas de masa

4 tazas de harina para todo uso

2 cucharadas de azúcar

1/2 cucharada de sal

2 cucharaditas de cúrcuma

5 onzas de manteca vegetal

1 cucharada de vinagre blanco

5 onzas de mantequilla sin sal

Para el relleno de carne de la empanada

½ cebolla picada

1 cucharadita de ajo picado

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de pimienta gorda

1 cucharada de curry en polvo

1 cucharadita de pimienta blanca

½ cucharadita de chile en polvo

3 ramitas de tomillo

3 cebollas verdes

½ manojo de perejil

1 libra de carne molida

½ pimiento Scotch Bonnet, picado

1 cubo de caldo de pollo

½ taza de pan rallado panko

Ingredientes adicionales: agua fría, aceite de oliva, huevo batido

Preparación

1. Prepara la masa en un procesador de alimentos o a mano, mezclando la harina, la sal, el azúcar y la cúrcuma. Mezcla bien. Añade la mantequilla y la manteca, seguido del vinagre y agua fría en pequeñas cantidades. Pulsa/mezcla hasta que se combinen y la masa se mantenga unida en una bola.

2. Coloca la masa sobre una superficie bien enharinada, divídela por la mitad y estírala. Colócala en el refrigerador por al menos 30 minutos o hasta que esté listo para su uso.

3. Una vez que la masa se haya enfriado, utiliza un vaso de boca ancha o un tazón pequeño con un borde de 4 a 5 pulgadas para cortar círculos presionando suavemente sobre la masa y soltándola. Esto le dará forma a la masa de pastel de carne. Continúa cortando hasta que hayas utilizado toda la masa, luego refrigera durante al menos 30 minutos (o hasta que esté listo para usar).

4. Una vez que la masa esté fría, prepara el relleno añadiendo 2 cucharadas de aceite a una cacerola, seguido de cebollas, ajo, pimentón, tomillo, curry, chile en polvo, pimienta blanca, pimienta de Jamaica y caldo de pollo. Deja que hierva a fuego lento durante unos 2 minutos, luego agrega la carne molida y el pan rallado. Continúa cocinando durante 10 minutos o más o hasta que la carne esté bien cocida, revolviendo con frecuencia para evitar que se queme. Agrega aproximadamente ½ taza de agua.

5. Antes de quitar del fuego, añade las cebollas verdes y el perejil. Sazonar con sal y pimienta según el gusto. Retira de la estufa y deja enfriar. Precalienta el horno tostador a 375 °F.

6. Para formarlas, coloca una cucharada colmada de relleno en el centro de cada círculo y cepilla con huevo batido alrededor de la circunferencia de la masa. Dobla un lado de la masa y gira suavemente con los dedos para sellar los bordes de la empanada de carne. (También puedes sellar presionando con los dientes de un tenedor a lo largo de los bordes de la masa).

7. Coloca cuidadosamente cada empanada en una pequeña bandeja para hornear y hornea durante unos 30 minutos.

Rinde 6 porciones

Termidor de langosta Beachshack

Chef Craig Wong, Jamaica

Cuando alguien piensa en el lujo, Chef Craig Wong dice, “la palabra langosta es lo primero que viene a la mente. Pero el propietario de Patois Toronto cree que la atención se centra demasiado en la cola y las pinzas de la angosta. “Algunas de las mejores carnes de la langosta se encuentran en los nudillos, y mi parte favorita es el tomalley, dice el restaurantero chino-jamaicano.

⅓ de libra de mantequilla, ablandada a temperatura ambiente.

2 langostas vivas de 1.25 libras cada una

3 dientes de ajo picados

½ pimiento Scotch Bonnet, picado

2 cucharaditas de pasta de tomate

2 cucharadas de queso parmesano rallado

1 cucharada de shiro miso (miso blanco)

1 pizca grande de sal

27 piezas de galletas de mantequilla (Ritz u otras); dividir las galletas, en un tazón colocar 15 y en otro 12, antes de triturarlas

Preparación

1. Lleva la mantequilla (aproximadamente 1 ½ barra) a temperatura ambiente.

2. Cuece al vapor o hierve las langostas en una olla grande durante 4 minutos. Retíralas de la olla y colócalas en agua con hielo. Corta las langostas longitudinalmente de la cabeza a la cola, quitando el tracto digestivo (tomalley). Retira la carne de las pinzas, los nudillos y las colas; pica en trozos pequeños y reserva. Opcional: Cuece al vapor el tomalley de color verdoso/café y/o las huevas de color oscuro durante 3 minutos. Deja enfriar y reserva.

3. Precalienta el horno tostador a 325 °F. En un tazón mediano, agrega la mantequilla ablandada, mezcla el ajo, el pimiento Scotch Bonnet, la pasta de tomate, el queso parmesano y el miso. Mezcla bien. Agrega las 15 piezas de galletas trituradas, la langosta picada y el tomalley/huevas, si las vas a utilizar.

4. Coloca la mezcla de langosta y mantequilla en las cáscaras de langosta y divídela uniformemente, luego espolvorea con las migajas de las 12 galletas restantes trituradas. Hornea en el horno precalentado durante 15 minutos.

Rinde 2 porciones

Hornos tostadores de alto rendimiento según las pruebas de CR

En CR evaluamos cada horno tostador en nuestro laboratorio para saber qué tan bien calienta y hornea los alimentos, así como qué tan rápido tuesta el pan. Aquí, hemos reunido los modelos con mejor rendimiento según las pruebas de CR y los hemos enumerado en orden alfabético. Para conocer más opciones, consulta nuestras calificaciones de hornos tostadores completas y la guía de compra de hornos tostadores.

