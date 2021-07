Mayeli Alonso se siente traicionada por Lupillo Rivera y dice que el famoso no mantiene a sus hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mayeli Alonso se dio a conocer internacionalmente por el programa “Rica Famosa Latina”. En el par de temporadas que participó mostró su vida casada con Lupillo Rivera. A pesar de mostrar un matrimonio sólido, las cosas terminaron mal y se divorciaron.

Desde el divorcio de ambos, las cosas entre la ex pareja ha estado llena de conflictos públicos. Ahora Mayeli ha revelado que el hermano de Jenni Rivera no se ha hecho cargo de sus hijos y la mayoría de los gastos que incurren los niños corren a cargo de ella.

“Desde que me divorcié, antes de que me divorciara, no me apoyaba ni un dólar, ni nada, todos los gastos de mi casa, todos los gastos de mis hijos, las escuelas, vacaciones, seguros de salud, visitas al doctor; creo que él nada más les paga sus clases de béisbol a mi hijo“, reveló la empresaria al programa “Ventaneando”.

Tras la separación de la pareja, Mayeli tuvo problemas con su socia de negocios Daisy Cabral, con la cual actualmente pelea en la corta. Lupillo fungió como testigo en contra de Mayeli y a favor de Daisy, misma con la que ahora el cantante se ha asociado para promocionar unos productos. A Mayeli, esta sociedad entre su ex esposo y ex socia, no le sorprende.

“Yo por Lupillo me he sentido traicionada desde hace mucho tiempo, entonces ahorita no cambia mi sentimiento“, agregó la estrella.