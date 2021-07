Renata Notni la novia del actor Diego Boneta ¡posa topless y sin filtros!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Renata Notni ha cautivado con su belleza al lucir su tonificada anatomía dentro de una sesión de fotos que hizo para una portada de revista donde se lució topless.

La actriz mexicana a quien hemos visto participar en grandes proyectos para la televisión como “Mi adorable maldición“, “El Dragón“, “Amor de Barrio“, entre otros ha provocado tremendo revuelo al hacer derroche de sensualidad para sus seguidores y tambien compartir un importante mensaje de amor propio.

La pareja sentimental de Diego Boneta que acabamos de ver retomar su papel protagónico para la serie autobiográfica de Netflix “Luis Miguel La Serie“, habló abiertamente sobre lo que representa para ella la belleza sin retoques y sin filtros y la importancia de mantenerse fiel a su esencia.

“Si hay algo que siempre me prometí a mí misma desde chiquita, sobre todo por la carrera en la que estoy, fue nunca perder mi esencia. Siempre procuraré cuidar mi esencia y ser fiel a mí misma“, expresó dentro de la entrevista para la revista Beauty Junkies.

Renata habló tambien acerca de una promesa personal que se ha hecho de siempre tratar de mantener la esencia de su ser, y le da la debida importancia al momento de tomar difíciles decisiones en su vida.

Dentro de una de las imágenes publicadas en las redes sociales de la revista se puede apreciar a la actriz luciendo maquillaje mínimo casi imperceptible, su cabello oscuro lo lleva lacio y este le cubre sus encantos pues va sin top y sin sostén, dejando ver que solo lleva unos jeans.

“Cuando se tiene un sueño es muy común que durante el proceso se te olvide el motivo por el cual tomaste este camino y a dónde querías llegar en primer lugar. Es complicado. Mi mamá me ha ayudado mucho a cuidar quién soy, a que no se me olvide de dónde vengo, qué es lo que quiero y porqué empecé en esto. Ella me mantiene enfocada, me recuerda cuál es mi pasión y cuál es mi sueño“, finalizó.