LeBron James ama a Los Ángeles: piensa retirarse en los Lakers

LeBron James se mantiene en los titulares de la prensa debido a que protagoniza la película Space Jam II, que se estrenará el próximo 16 de julio. Y en una entrevista para SmartLess Podcast habló acerca de su futuro como jugador: no sabe cuándo se va a retirar, pero sí sabe cómo: con la camiseta de Los Ángeles Lakers.

James no dudó en asegurar que espera retirarse en LA con su actual equipo: “De verdad espero que pueda retirarme con los Lakers. Ya sean cuatro, cinco, seis… los que sean, siete años, espero que pueda continuar jugando este juego. Amo estar en Los Ángeles“.

“The King” suma tres temporadas con los Lakers, con saldo de dos clasificaciones a Playoffs y un título.

LeBron James says he wants to finish his hoop career in LA 💜💛

(Could you imagine SEVEN more years of the King on the #LakeShow…)

👑: https://t.co/fAfHJ54eTX pic.twitter.com/4oWrSwrGhj

— Sports Illustrated (@SInow) July 12, 2021