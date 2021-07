Apple ayuda con $1 billón de dólares para viviendas asequibles en California

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde que asumió un compromiso de $2.5 billones de dólares en materia de vivienda asequible en noviembre de 2019, Apple ha desembolsado más de $1 billón de dólares para diversos proyectos en toda California, apoyando a comunidades en más de 25 condados, desde Alameda y Amador hasta Ventura y Yolo.

Los fondos han asistido miles de compradores de vivienda primerizos, apoyando el desarrollo de miles de unidades asequibles y han contribuido a mantener a miles de familias del Área de la Bahía alojadas durante la pandemia.

Este importante hito en la labor que realiza la empresa para combatir la crisis de la vivienda en el estado, demuestra la importancia de las soluciones innovadoras en materia de vivienda.

Entre los ciudadanos que se han visto beneficiados con este compromiso de Apple se encuentran varios miembros de la comunidad hispana. Alma Rodríguez, que es voluntaria en su comunidad, fue una de las personas que ha podido recibir la ayuda que le ha cambiado la vida.

•”Me enteré de Destination: Home a través del jardín y el comedor comunitario donde soy voluntaria,” dijo Rodríguez. “Cuando la pandemia golpeó, fue muy difícil mantener a mi familia, y cada dólar significaba mucho para mí. Cuando me enteré de que recibiría la ayuda no podía creerlo: sin esa ayuda hubiéramos perdido nuestro internet y mucho más. Siempre he apoyado a mi comunidad, y esta vez mi comunidad me ha apoyado a mí. Estoy muy agradecida de que alguien esté luchando por nosotros, especialmente en estos tiempos.”

Jennifer Loving, directora general de Destination: Home, ha hablado de como la sociedad con Apple ha ayudado a la comunidad volver a la normalidad.

“Mientras muchos en nuestra comunidad ven cómo sus vidas vuelven a la normalidad, los más vulnerables luchan simplemente por mantener un techo sobre sus cabezas“, dijo Loving. “A través de nuestra asociación con Apple, hemos podido invertir en estrategias que ayudarán a las familias a recuperarse de la devastación económica provocada por esta pandemia y a aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles que se necesitan desesperadamente. Pero como el nivel de necesidad es mayor que nunca, necesitamos que más socios corporativos y filantrópicos den un paso adelante y nos ayuden a hacer frente a esta creciente amenaza para nuestra comunidad.”