Cómo reducir tus facturas de cable e Internet

Como los miembros de CR han confirmado en encuestas una y otra vez, vale la pena regatear. Pero se necesita algo de habilidad para pelear el precio con un proveedor de cable e Internet, en parte porque hay tan poca competencia en muchas áreas del país que no se puede simplemente cambiar a un servicio de la competencia.

Así que le pedimos a Ben Kurland, cofundador del servicio de negociación BillFixers, que nos diera algunos consejos.

“Gran parte de lo que se necesita para obtener un descuento es simplemente pedirlo”, dice.

Estos son sus consejos de experto:

Llama en un día laborable. Es cuando los demás clientes están ocupados en el trabajo. Obtendrás tiempos de espera más cortos, dice Kurland y, lo que es más importante, representantes de alto nivel con acceso a los mejores códigos de descuento.

No te apresures a decir que sí. Los representantes te ofrecerán primero las peores ofertas, dice Kurland. Rechaza esas ofertas y pasarán a las mejores.

Evita las herramientas de chat en línea. En la mayoría de las empresas, dice Kurland, los representantes de chat en vivo están más abajo en la escala que los representantes telefónicos y no pueden ofrecer los mejores descuentos.

Amenaza con cortar parte de tu servicio. Eso hace que tu llamada se eleve de inmediato a un representante con la influencia para hacer lo que sea necesario para mantenerte como cliente, dice Kurland. Si solo hay un proveedor en tu área, eso puede reducir tu capacidad para negociar. Pero si tienes un plan combinado que incluye servicio de cable, Internet y teléfono, es posible que puedas usar planes de otros proveedores de telefonía móvil y servicios de transmisión de video como Disney+ y Hulu a tu favor.

Consíguelo por escrito. Cuando estés satisfecho con la tarifa, pídele al representante de servicio al cliente que te envíe un correo electrónico describiendo los cambios, dice Kurland. Si el representante no cumple con lo que acordó, tendrás un documento que respalde tus reclamos.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.