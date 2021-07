Empleados de Burger King en Nebraska renuncian en masa y lo anuncian en el letrero del restaurant

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los empleados de un restaurante Burger King, en Nebraska, renunciaron todos a sus puestos de trabajo y lo anunciaron en el letrero publicitario del popular lugar para comer hamburguesas.

Esto sucedió en la localidad de Lincoln, la ciudad capital. “We all quit, sorry for the incovenience” decía el letrero que acompaña al logo del restaurante y que por lo general es el lugar donde se anuncian las promociones del día.

This morning, all of the Burger King employees at the Havelock location (here in Lincoln, Nebraska) quit all at once—and let potential customers know about it. pic.twitter.com/2FeFcw7E4I — Ted Genoways (@TedGenoways) July 11, 2021

Se trata del restaurante Burger King que está localizado en la intersección de las calles 59 y Havelock; el letrero fue colocado a las 6 am del día sábado y horas más tarde los empleados recibieron una llamada de “alta gerencia” que les ordenaba quitarlo y mismo fue retirado el mismo día. Los empleados aseguran que estaban trabajando sin aire acondicionado, y con las altas temperaturas de los últimos días, incluso algunos se deshidrataron y terminaron en un hospital de la localidad.

Pero los empleados de ese restaurant no fueron los únicos en renunciar, al parecer son varios los empleados que han hecho públicas sus quejas sobre el trato de esa empresa a los empleados y la falta de respuesta de parte de Recursos Humanos a las solicitudes de los empleados.

“Queríamos reírnos mucho de ellos, así que lo de ‘todos renunciamos’ fue principalmente para ellos”, dijo Rachael Flores gerente del restaurant en cuestión.

Entretanto, otro ex gerente de la cadena Burger King también anunció en redes sociales su renuncia y su mala experiencia con el local de comida rápida como empleado.

I quit Meridian last Saturday as salaried general manager. Numerous complaints being ignored by hr. Food service managers not in the restaurant at times. Forcing people to work sick. Taking money away from them without telling them. Horrible, horrible ran company. — Dan K (@dkin1986) July 10, 2021

Según las denuncias en redes sociales, la cocina estaba casi sin personal, y trabajaban entre 50 y 60 horas semanales en un espacio físico que supera los 90 grados de temperatura. Al quejarse fueron señalados de “bebés”, según declaró un ex-gerente a una cadena de televisión local.

Al respecto, pareciera que la empresa Burger King señaló en un comunicado que “La experiencia laboral descrita en esta ubicación no está en línea con los valores de nuestra marca” y aseguró que la franquicia abrirá una investigación para conocer detalles de lo sucedido con esos empleados.

La foto de la valla anunciando la renuncia masiva de todos los empleados de un restaurante, en minutos se hizo viral y hasta ahora el restaurante en cuestión no tiene empleados que lo operen.

No se pudo conocer si los empleados que renunciaron recibirán una compensación o más bien seguirán siendo ignorados por haber puesto a la alta gerencia y al departamento de Recursos Humanos de la cadena de comidas en evidencia.

**