NFL: Richard Sherman es arrestado en Seattle por violencia doméstica

La estrella de la NFL Richard Sherman fue arrestado este miércoles en la localidad de King County de Seattle al ser acusado de violencia doméstica, y no tiene derecho a pagar fianza.

Según el reporte de la policía, el deportista permanecerá en prisión mientras se desarrolla su proceso judicial, el cual se espera que inicie en los siguientes días.

La información la expuso el periodista Joe Fann de la agencia NBC Sports Northwest a través de Twitter, donde mostró los registros públicos del condado, y el estado judicial de Sherman.

The “INV” means it’s being investigated as a felony. pic.twitter.com/kz5qZp051S

News: King County public records show that Richard Sherman has been booked for “Burglary Domestic Violence.”

El jugador, que actualmente figura como agente libre, pero que anteriormente integró las filas de San Francisco 49ers y Seattle Seahawks, está recluido en el Seattle Correctional Facility.

Un portavoz de la policía le declaró a ESPN que a las 3:00 horas ET recibieron una llamada donde se denunciaba que un familiar que no habitaba en la residencia estaba ingresando a la fuerza. Cuando los funcionarios llegaron el hombre forcejeó con ellos y fue llevado a su sitio de reclusión.

Our full story on FA CB Richard Sherman being charged with charged with burglary domestic violence with all the details.

On https://t.co/iLSuC0HswN: https://t.co/ZvXo8pUzIb

— Ian Rapoport (@RapSheet) July 14, 2021