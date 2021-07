Olivia Rodrigo llega a la Casa Blanca para promover vacunas contra COVID-19

Olivia Rodrigo es una de las cantantes y actrices más influyentes del momento y la Casa Blanca la invitó a unirse a una campaña para promover las vacunas contra COVID-19. Los jóvenes siguen siendo un sector mayoritario de la población en Estados Unidos que no han recibido las vacunas.

“Es importante tener la conversación con amigos y familiares para animar a todas las comunidades de vacunarse y de ir a un sitio de vacunación”, dijo Rodrigo en el salón de conferencias.

Rodrigo ha tenido un gran éxito en la música con su disco debut y temas como “good4u”, “dejavu”, y “drivers license”. La también actriz es una de las protagonistas de “High School Musical: The Musical: The Series” de la plataforma de streaming Disney+.

Singer Olivia Rodrigo at the White House: “It’s important to have conversations with friends and family members encouraging all communities to get vaccinated, and actually get to a vaccination site.” pic.twitter.com/Mera5Zn3wh

