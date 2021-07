Criptomonedas: para Jackson Palmer, co-creador del Dogecoin, son una tecnología solo para hacer más ricos a los ricos

Jackson Palmer, el co-creador de la criptomoneda Dogecoin ha utilizado nuevamente sus redes sociales para expresar su opinión sobre las divisas virtuales. Y lo que ha dicho no es nada alentador para los inversores de este mercado: una tecnología hipercapitalista para hacer más ricos a los ricos.

Para ser más específicos, se refirió a las criptomonedas como una tecnología “inherentemente derechista e hipercapitalista, construida principalmente para amplificar la riqueza de sus proponentes a través de una combinación de evasión de impuestos, disminución de la supervisión regulatoria y escasez artificialmente impuesta”.

Opinión que generó controversia entre sus seguidores, y no seguidores también, sobre todo por la personalidad que representa Jackson Palmer en el mundo de las criptodivisas. El tuit en minutos generó por lo menos 8 mil “retuits”, unas 2 mil réplicas, y más de 30 mil likes.

After years of studying it, I believe that cryptocurrency is an inherently right-wing, hyper-capitalistic technology built primarily to amplify the wealth of its proponents through a combination of tax avoidance, diminished regulatory oversight and artificially enforced scarcity. — Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021

Esta fue la discusión que comenzó en sus redes sociales el co-creador de la criptomoneda del meme y el perrito. A través de la cual le dio la razón a muchos que, en el mundo financiero, aún no le apuestan a las criptodivisas por considerarlas una inversión insegura y volátil.

Palmer habló de “la manera perfecta para quitarles dinero nuevo a los novatos y a los desesperados financieramente”. También reiteró que la descentralización ha sido imposible porque el negocio está controlado por un “poderoso cártel” de figuras adineradas. Figuras que, además, acusó de evolucionar incluyendo al mismo sistema financiero centralizado existente que propusieron reemplazar. Con lo que deja entrever hipocresía en el sistema.

Palmer dice que antes del uso de las criptomonedas, el sistema financiero ya era explotador, sin embargo, las criptos han facilitado que el “embudo especulativo” sea más eficiente.

Financial exploitation undoubtedly existed before cryptocurrency, but cryptocurrency is almost purpose built to make the funnel of profiteering more efficient for those at the top and less safeguarded for the vulnerable. — Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021

A pesar de sus críticas y abierta opinión que desfavorece al mercado de las criptomonedas, Jackson Palmer, sabe que entra en una discusión difícil de ganar, pues el poder de las figuras que controlan la industria y la ira de los inversores minoristas que creen firmemente que serán millonarios un día, le levantarán calumnias.

Para el co-creador del Dogecoin la gente aún no está lista para esta discusión, no cree en un debate de buena fe ni mucho menos en una conversación basada en buenos argumentos.

But these days even the most modest critique of cryptocurrency will draw smears from the powerful figures in control of the industry and the ire of retail investors who they’ve sold the false promise of one day being a fellow billionaire. Good-faith debate is near impossible. — Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021

De esa manera, concluyó su hilo de tuits que comenzó calificando a las criptomonedas como un “asunto para hacer más rico a los ricos”, aplaudiendo a todos aquellos que continúan haciéndose preguntas y siendo escépticos a la hora de confiar su inversión en este tipo de tecnologías. Palmer considera que las “consecuencias sociales” no deben ser desvinculadas de las nuevas tecnologías.

Hay que destacar que Jackson Palmer o es el primer hombre adinerado o creador de alguna criptodivisa, en criticar esta tecnología y en hacer comentarios que generen suspicacia a los inversionistas. Resaltan entre ellos, Mark Zuckerberg y hasta el multimillonario Mark Cuban quien asegura que invertir en criptomonedas es como jugar a la lotería.

