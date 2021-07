Neymar sorprendió a sus seguidores con un nuevo look

El astro brasileño Neymar sigue dando de qué hablar tras finalizar la Copa América, y es que en el pasado quedaron aquellas imágenes en donde se le vio devastado por la derrota. El 10 de la ‘verdeamarela’ ha decidido dejar todo en el pasado e iniciar una nueva etapa de posibles éxitos con un flamante cambio de look.

Luego de la final de la Copa, la estrella del PSG decidió ir a la peluquería para cambiar su estilo y pasar de un cabello platinado a unas trenzas, sorprendiendo a propios y extraños.

Sin duda, se nota el gusto que tiene ‘Ney’ por jugar con su cabello y probar todo tipo de estilos. De hecho no es la primera vez que utiliza este estilo, pues ya había sorprendido a sus seguidores con un estilo similar, al lucir unos dreadlocks hace un tiempo.

Hopefully we've seen the last of Neymar's god-awful fake dreadlocks: https://t.co/xDKPzSVQCu pic.twitter.com/0eEOMtoPlq

— Deadspin (@Deadspin) January 7, 2019