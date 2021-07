Por qué puede tener sentido el servicio de telefonía celular de tu compañía de cable

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como muchas personas, Lisa White estaba frustrada con el alto costo del servicio de telefonía celular. Así que, hace cuatro años, abandonó AT&T por un plan de teléfono celular ofrecido por Xfinity, su proveedor de cable e Internet.

Para White, que trabaja en un banco regional en California, fue una decisión inteligente.

“Vi un anuncio de telefonía celular sin costo adicional”, dice la residente de la ciudad de Nevada. “El plan cobra por los datos, pero como no uso mucho, decidí probarlo. Básicamente, ahora obtengo mi servicio celular gratis, en lugar de los $100 al mes que pagaba con AT&T”.

En los últimos años, más de cinco millones de personas han rechazado los planes de telefonía celular de AT&T, T-Mobile y Verizon en favor de los ofrecidos por Altice, Spectrum y Xfinity.

La razón principal son las tarifas mensuales más bajas. En las tres compañías de cable, una línea telefónica con datos ilimitados cuesta $45 al mes. En T-Mobile, la más barata de las opciones de los grandes operadores, cuesta $65 al mes.

En Xfinity, un plan de cuatro líneas con datos ilimitados cuesta $120 al mes. En AT&T, cuesta $180.

“Los planes de Xfinity Mobile y Spectrum Mobile son generalmente mucho menos costosos que los planes comparables de las principales marcas móviles”, dice Kristen Hanich, analista principal de la firma de investigación de mercado Parks Associates.

¿Por qué? Costos más bajos. Muy parecido a lo que hacen Cricket, Ting y otros proveedores de servicios alternativos, las empresas de cable alquilan el exceso de capacidad inalámbrica de un operador principal. Pero en lugar de depender en gran medida de las torres de telefonía celular en esas redes, utilizan los puntos de acceso WiFi de sus propias redes de servicios de Internet siempre que sea posible para proporcionar llamadas, mensajes de texto y uso de aplicaciones móviles.

“Dado que sus servicios son primero de WiFi y tienen preferencia para utilizar las redes WiFi, Comcast y Spectrum pueden ahorrar en tarifas de tráfico de datos”, explica Hanich. Y esos ahorros luego se transfieren a los clientes.

Entonces, si ya estás suscrito al servicio de Internet de Spectrum o Xfinity o a cualquier servicio ofrecido por las marcas Optimum y Suddenlink de Altice, y vives en un área donde también se ofrece el servicio celular, agregar un plan telefónico al paquete puede ser una excelente manera de recortar gastos.

Y si el dinero es escaso, esta podría ser una forma de pagar tanto el servicio celular como una conexión de banda ancha por cable en tu casa.

Las compañías de cable también ofrecen más flexibilidad de la que obtienes con un plan familiar tradicional de teléfonos celulares. Por ejemplo, puedes inscribirte en un plan de 1 GB para un teléfono, un plan de 3 GB para otro y planes ilimitados para los tres devoradores de datos de tu hogar y ahorrar aún más dinero.

Al igual que los planes de los operadores tradicionales, las compañías de cable ofrecen el servicio 5G cuando está disponible e incluso algunas ofertas especiales en teléfonos nuevos. En Spectrum, por ejemplo, puedes obtener hasta $300 de descuento en un Samsung Galaxy S21 + 5G con un canje elegible. La compañía también permite a los clientes conectarse al servicio telefónico que ya poseen.

Pero prepárate para hacer algunas concesiones. Al igual que con Cricket y Ting, tu servicio puede volverse lento antes que el de los propios clientes de un proveedor de telefonía celular cuando el tráfico de la red es alto. Y no es raro que Altice, Spectrum o Xfinity te reduzcan a velocidades de 2G o 3G cuando alcances los límites de datos, incluyendo un umbral de 20 GB para planes ilimitados. (En T-Mobile y Verizon, son 50 GB).

Y asegúrate de tener en cuenta todas las tarifas, impuestos y otros cargos enumerados en la letra pequeña de la oferta antes de tomar una decisión final. Por lo general, no están incluidos en las tarifas anunciadas.

A continuación, un análisis más profundo sobre lo que ofrecen Altice, Spectrum y Xfinity.

Altice

Altice ofrece planes de llamadas, mensajes de texto, datos ilimitados y planes por gigas mediante el uso de la red de T-Mobile. Para inscribirte, también debes tener una cuenta con una de sus dos marcas (Optimum o Suddenlink). Sin una cuenta, el servicio Altice Mobile cuesta $10 adicionales al mes. También debes aceptar los pagos mensuales automáticos.

El plan de datos ilimitado cuesta $45 al mes por teléfono. Entonces, una familia de cuatro personas pagaría $180.

Un plan por gigas te costará $14 al mes por 1 GB de datos y $22 al mes por 3 GB. Y Altice te permite mezclar y combinar los niveles de servicio para hasta cinco líneas, por lo que puedes ahorrar más en esta opción al elegir un plan de 1 GB o 3 GB para miembros de la familia que no necesitan una gran cantidad de datos.

Incluso una vez que una línea consumió los datos asignados, puedes comprar más. Pero cuando se alcanza el límite de datos, incluyendo un límite máximo de 20 GB en cada línea ilimitada, Altice se reserva el derecho de reducir las velocidades desde 4G LTE (y 5G cuando esté disponible) a un mínimo de 2G.

También debes tener en cuenta que las llamadas y los mensajes de texto internacionales desde los Estados Unidos, y el uso de llamadas, mensajes de texto y datos en el extranjero, no están incluidos en los planes de Altice. Pero el anclaje (usar tu teléfono como punto de acceso WiFi para conectar otros dispositivos) está disponible a velocidades 2G y transmisión de video con calidad SD.

Spectrum

Spectrum, propiedad de Charter Communications, ofrece planes ilimitados y planes por gigas mediante el uso de la red celular de Verizon. Para inscribirte, debes tener una cuenta de Internet con la empresa. Los pagos se cargarán automáticamente a una tarjeta de crédito o débito.

El servicio ofrece dos planes de llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados. El primero cuesta $45 al mes por teléfono (y Spectrum en realidad incluye impuestos y tarifas gubernamentales en sus precios anunciados).

Cuando se alcanzan los 20 GB de datos en una línea, la empresa se reserva el derecho de reducir las velocidades de descarga a 1Mbps y de carga a 512Kbps, lo que los sitúa entre 2G y 3G.

El plan ilimitado plus cuesta $55 al mes por teléfono. Con ese plan, no te quedas sin datos hasta que alcanzas el uso de 30 GB de datos en una línea.

Aquí nuevamente, puedes mezclar y combinar los niveles de servicio para satisfacer las necesidades de los miembros de tu familia (hasta un máximo de 10 líneas). Para aquellos que usan pocos datos, pueden pagar $14 al mes por 1 GB y $14 más por cada giga adicional.

Después de usar 5 GB de datos, tus velocidades pueden reducirse a 2G por el resto del ciclo de facturación. Si habitualmente utilizas esa cantidad de datos, es recomendable que adquieras una de las opciones ilimitadas.

Con cada plan, obtienes llamadas gratuitas a México y Canadá (hasta 33.3 horas al mes) y mensajes de texto internacionales gratuitos a más de 200 países. Los videos se entregan con calidad de DVD.

Xfinity

Xfinity, propiedad de Comcast, ofrece un plan ilimitado y planes por gigas mediante el uso de la red de Verizon. Para inscribirte, debes tener una cuenta de Internet con la empresa. También se requiere el pago automático.

El plan ilimitado cuesta $45 al mes por un teléfono. A medida que agregas más líneas, la tarifa disminuye a $40 ($80 por dos líneas), $33.33 ($100 por tres líneas), $30 ($120 por cuatro líneas) y, finalmente, $24 ($240 por 10 líneas).

Cuando alcanzas los 20 GB de datos en una línea, la compañía se reserva el derecho de reducir las velocidades, y solo señala que las dejará lo suficientemente altas como para que puedas “ver videos y transmitir música”.

Por $20 adicionales por línea, también puedes comprar el HD Pass de Xfinity, que evita que tus velocidades disminuyan durante las horas pico de tráfico.

Los planes por gigas cuestan $15 al mes por 1 GB, $30 al mes por 3 GB y $60 al mes por 10 GB. Si excedes esas asignaciones, se te cobrarán $15 por cada giga adicional y parcial.

Xfinity ofrece la misma flexibilidad de planes que Altice y Spectrum, así que siéntete libre de elegir diferentes asignaciones de datos para cada teléfono.

Por $10 al mes por línea, obtienes llamadas ilimitadas a México y Canadá. El roaming de mensajes de texto y llamadas internacionales está disponible en 200 países por cargos adicionales.

Cuando creas un punto de acceso móvil en un plan por gigas, tus datos fluirán a velocidades 4G. Mientras te conectas al plan ilimitado, fluye a velocidades 3G.

Corrección: Una versión anterior de este artículo decía que Altice USA era parte de un conglomerado con sede en Francia. Altice USA se separó como empresa independiente en 2018. Este artículo se publicó por primera vez el 11 de mayo de 2021.

