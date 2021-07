Adamari López impacta al lucir su figura en escotado vestido y le llueven las críticas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López vuelve a acaparar las miradas de sus admiradores al presumir recientemente cuerpazo en un espectacular vestido amarillo con un profundo escote.

La presentadora de “Hoy Día” se ha dejado ver en la cuenta de Instagram del matutino en un ajustado vestido que realzaba sus atributos, pero no ha sido visto con buenos ojos por algunos usuarios de las redes que le han criticado su atuendo.

En esta ocasión se dejó ver luciendo su cabellos con ondas suaves, perfecto maquillaje, una enorme sonrisa y un entallado vestido amarillo con escote profundo en v que le va de maravilla, pues deja al descubierto su tonificado cuerpo que ha logrado resultado de la dieta y ejercicio.

Algunos de los seguidores han dejado ver no estar de acuerdo en que se luzca con este tipo de outfits durante las transmisiones del show, por lo que le han expresado sus opiniones en la caja de comentarios.

“No hay necesidad de mostrar tanto“, “Ya cayó en la vulgaridad“, “De lo bonito a lo vulgar, ¡que triste!“, “No me gusta ese tipo de vestidos para ella“, “Una chica tan hermosa no tiene necesidad de mostrar tanto, la verdad que hoy no me gustó su look, luce nada elegante“, han expresado algunos fans del show por las mañanas.

Pero hubo algunos de sus fieles followers que se han dado a la tarea de salir a defender a la famosa boricua y le han demostrado su apoyo incondicional por medio de mensajes.

“Bella”, “Espectacular”, “Busquense una vida y dejen de criticar si no les parece sigan de largo y listo“, “Wow, está hoy divina, muy hermosa“, “Ella luchó mucho por tener este cuerpazo, que lo muestre”, le han comentado otros usuarios de la popular red social.