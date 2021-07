Departamento de Estado gasta miles de dólares mensuales en campaña mediática para desalentar las caravanas migratorias

El Departamento de Estado estadounidense aseguró que reforzará sus mensajes para disuadir de la migración irregular, en una campaña mediática que consta de unos 30,000 mensajes de radio al mes, que serán difundidos en toda Centroamérica. Se estima que esta campaña tuvo un costo aproximado de $600.000 dólares al mes.

Se trata de un nuevo enfoque para disuadir la migración hacia Estados Unidos combatiendo todos esos factores de información “falsa” que difunden los contrabandistas, en pro de su negocio, para generar un creencia de que la aplicación de las leyes fronterizas se han suavizado con la administración de los demócratas y el presidente Joe Biden a la cabeza.

Desde hace algunas semana, funcionarios como la misma Vice Presidenta Kamala Harris han visitado la región para difundir con fuerza el mensaje de “no correr hacia la frontera estadounidense” guiados por “coyotes” irresponsables y además estafadores porque han hecho de la migración un negocio.

En este sentido, para Andrew Selee, del Instituto de Política Migratoria la radio es un medio de difusión masiva sobre todo en las poblaciones más remotas, sin embargo, es importante que el mensaje sea transmitido por personalidades reconocidas, líderes políticos o religiosos para que el mensaje llegue con más efectividad.

EL detalle de que ahora se estén difundiendo más mensajes que antes de la primavera, según un vocero del Departamento de Estado, no se debe a que se esté pagando más sino a que los precios de las emisoras cambiaron, lo que permitió un aumento en el número de mensajes de la campaña.

Los mensajes son emitidos en El Salvador, Guatemala, Honduras, y se hacen en español y en unas 5 lenguas nativas y no más de 40 segundos de contenido. El tema principal de la mayoría de los anuncios es resaltar el apego a las comunidades de origen, a la familia sobre el “sueño americano”.

Todos los anuncios son firmados al final por el gobierno de Estados Unidos. Según la Oficina de Protección y Aduanas Fronteriza (CBP), la migración hacia Estados Unidos de ciudadanos centroamericanos había aumentado a comienzos de año pero a partir de abril esta cifra ha disminuido.

El pasado mes de junio, casi 200,000 inmigrantes fueron detenidos o expulsados de las fronteras con Estados Unidos, según datos de la Patrulla Fronteriza o la CBP.

In June 2021, CBP encountered 188,829 persons attempting entry along the Southwest Border. This total represented a 5% increase over May 2021.

