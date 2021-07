Por qué mi auto no enciende: posibles causas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De todas las fallas del auto, la más común y también la más preocupante puede ser el hecho de que no encienda. Cuando no hay respuesta del motor, es muy probable que entremos en pánico y comencemos a pensar en costosas reparaciones, incluso en despedirnos por completo del auto. Pero esta postura sería un poco exagerada. Muchos expertos sostienen que el hecho de que un auto no arranque no debería ser motivo de preocupación, al menos no hasta que hayamos hecho una pequeña revisión por nuestra cuenta:

1. Si un auto no arranca, lo primero que debemos hacer es asegurarnos que tenga combustible. La falta de gasolina es una de las principales causas de este tipo de problema y puede presentarse, muchas veces, aunque el indicador de combustible muestre que hay suficiente en el depósito. En este caso, bastará con surtir el tanque con un poco de gasolina antes de volver a intentar encender el auto. Si funciona, será necesario hacer una revisión más profunda para detectar posibles fugas, algún problema puntual con los inyectores, los cuales pueden acumular cierta suciedad que impide que la gasolina circule correctamente o incluso algún problema con el sensor de la gasolina, responsable de las lecturas erradas.

2. El sistema eléctrico también puede ser una causa de que el auto no encienda. Cuando este sistema está fallando, podría tratarse de dos elementos: la batería o el generador (también llamado alternador). Por lo tanto, si tratamos de encender el auto y notamos cierta debilidad o falta de potencia al momento del arranque, una falta de potencia que además afecta las luces del tablero, es muy probable que sea una falla en el sistema eléctrico. Podría ser, entre otras cosas, que la batería ha consumido su vida útil o que algún problema con el alternador no está permitiendo que esta se cargue correctamente.

3. Si durante la marcha el auto se apaga y no vuelve a encender, podría ser la transmisión. En este caso debemos pensar, específicamente, en la cadena o correa de distribución. Basta con comprobar el estado de estos elementos, cercanos al motor, para saber si hay problemas. Si a simple vista estos elementos están sueltos, entonces no vale la pena intentar nuevamente ya que el auto no va a arrancar, al menos no hasta que sea reparado. Esta falla implicará un gran gasto.

Muchas veces las fallas en el suministro de agua, refrigerante o aceite pueden causar que el auto no encienda. Estos fluidos son realmente importantes para el buen funcionamiento del motor y su ausencia puede causar muchísimo daño. Por lo tanto, es recomendable tener como hábito la revisión constante de los depósitos de estas sustancias para asegurarnos que el nivel de las mismas sea siempre el correcto.

