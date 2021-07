Más de 60 personas enferman por “contaminación química” en un Six Flags en Texas

Al menos 65 personas enfermaron el sábado por la tarde en un parque acuático del área de Houston, Texas, tras un “incidente químico”, reportaron autoridades.

“En el área alrededor de la piscina para niños en este parque acuático, un salvavidas estaba enfermo, y poco después más y más personas comenzaron a enfermarse”, dijo la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, en una conferencia de prensa en las afueras de Six Flags Hurricane Harbor Splashtown en Spring, Texas.

Al menos 26 personas fueron tratadas en hospitales, incluido un niño de 3 años que estaba “en estado grave”, lo que propició el cierre del parque hasta nuevo aviso.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Harris tuiteó que estaba investigando la fuente de la fuga, mientras monitoreaba la calidad del aire en el parque acuático.

HCFMO HAZMAT has been requested to assist @Springfdtx with a chemical incident at Hurricane Harbor Splashtown. 29 people are going through decon. HCFMO hazmat is on scene working to identify the cause of the incident. More info as soon as availabl. #hounews pic.twitter.com/a7v8T3DXwc

— @hcfmo (@hcfmo) July 17, 2021