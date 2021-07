Falla eléctrica es la posible causa de incendio en California

Una falla en una línea eléctrica es la principal hipótesis como la causa que provocó uno de los mayores incendios activos en California y que ya arrasó con más de 12,000 hectáreas, según admitió este lunes en un informe al organismo regulador la propia compañía eléctrica, PG&E.

De acuerdo con la documentación entregada a la Comisión Pública de Suministros de California, un operario de PG&E estaba reparando un incidente en una línea eléctrica el pasado 13 de julio cuando observó cómo los fusibles en mal estado en lo alto de una torre habían iniciado un fuego en el bosque.

The ongoing #DixieFire continues to burn in Plumas County. This video is from around 5:20 pm today, July 18th. Video courtesy of https://t.co/hOGbr85yvx and @PGE4Me #CAwx pic.twitter.com/lsftLNN8O5

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) July 19, 2021