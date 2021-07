Policía de Los Ángeles busca a conductor que se dio a la fuga tras matar a peatón

La policía del condado de Los Ángeles solicitó el apoyo del público para encontrar al conductor de un auto que se dio a la fuga tras atropellar a un peatón el sábado pasado en la comunidad de Beverly Grove.

En el lugar de los hechos, los paramédicos que atendieron la llamada de emergencia declararon muerta a la víctima, quien más tarde fue identificada como Matthew Thomas George, coanfitrión del popular podcast “She Rates Dogs“.

De acuerdo con las autoridades, un BMW blanco se dirigía al este por Beverly Boulevard, aproximadamente a las 2:00 a.m. del sábado, cuando golpeó a George, de 26 años de edad, quien caminaba hacia el sur por Croft Ave.

La policía dijo que la víctima no se encontraba en un cruce de peatones. Tras el incidente, el conductor del BMW no se detuvo y continuó su camino hacia el este.

Los investigadores de la División de Tráfico Oeste de LAPD solicitaron la colaboración de alguna persona que tuviera información para encontrar al culpable y comunicarla al número 213-473-0234, o a Crime Stoppers, al 800-222-8477.

El fallecimiento de George fue confirmada por su compañera Michaela Okland en un comunicado en Twitter.

“Mat murió anoche en un atropello y fuga. Realmente no tengo otras palabras en este momento, ojalá pudier contactar a todos los que lo conocen personalmente, pero la noticia ya es pública y no puedo hacerlo en este momento”, escribió Okland.

George fue alumno de la Universidad Estatal de Arizona y era una persona estimada gracias a su trabajo en el podcast, por lo que muchos de sus seguidores expresaron sus condolencias tras enterarse de su fallecimiento.

