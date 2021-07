Willow la hija del actor Will Smith, ¡se rapa en pleno concierto!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Willow Smith provocó tremenda sorpresa entre sus fans, pues durante un concierto realizado para celebrar el lanzamiento de su más reciente material discográfico, se ha permitido le rapen su cabello ¡en pleno show!

La hija de los actores Jada Pinkett y Will Smith una de las parejas más famosas dentro de Hollywood, acaba de lanzar el fin de semana su último disco para lo que se realizó un concierto “Willow in concert: Lately i feel everything” a través de Facebook Live.

Con toda una gran producción es que se realizó el evento que contó además con la presencia de estrellas de la música como Avril Lavigne que hizo un dueto con Willow y el baterista Travis Barker, el género de música de su álbum explora los sonidos punk rock.

Ha sido durante la interpretación de su exitoso sencillo “Whip my hair” con el que saltó a la fama en el año 2010 cuando solamente era una niña, que le ha permitido a alguien de su equipo acercarse y con la maquina para cabello se ha rapado la cabeza.

Durante la versión rock de la canción, ya casi para finalizar el set, toma su guitarra y rápidamente alguien se le acerca con un banco y la afeitadora con la que procede a cortar su cabellos mientras la famosa muy relajada continúa tocando la melodía.

Esta no es la primera vez que la joven de 20 años luce este look, antes ella ha comentado, “Siempre me rapo la cabeza en momentos monumentales de mi vida, cuando las cosas realmente están cambiando. Y este es definitivamente uno de esos momentos“, expresó.

Hace poco su madre la actriz y host del show “Red Table Talk” ha provocado sorpresa luciendo su nuevo look de cabello rapado para recibir a los cincuentas, de acuerdo con las imágenes que compartió en su Instagram ha sido su propia hija quien la convenció y se siente divina por haberlo hecho.