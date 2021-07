Los mejores sistemas de enrutador WiFi de malla por $250 o menos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bratton McGregor estaba cansado de lidiar con una mala conexión de WiFi.

Es propietario de una pequeña empresa y vive en las afueras de Mobile, Alabama. Simplemente quería ver Netflix y jugar de vez en cuando a algún videojuego en el iPad familiar. Pero no pudo hacerlo hasta que cambió a un enrutador de malla.

“La malla ha sido la salvación para toda mi casa”, dijo en una entrevista reciente. “De haberlo sabido, habría gastado el dinero en eso hace años”.

Esta tecnología, que todavía es relativamente nueva, utiliza varias unidades de enrutamiento (que suelen venderse en paquetes de tres) que funcionan juntas de forma inalámbrica para difundir el WiFi a mayor profundidad y de forma más uniforme por toda la casa en comparación con un enrutador tradicional de una sola unidad.

La estación base se conecta directamente al módem que conecta tu casa al Internet. Las otras unidades, denominadas satélites o balizas, se pueden cambiar de sitio hasta encontrar una configuración que elimine los puntos muertos, por ejemplo, en el dormitorio o la oficina en casa.

Siempre se pueden añadir más satélites según sea necesario.

“La malla está muy cerca de ser la solución mágica”, dice Richard Fisco, que supervisa las pruebas de electrónica para Consumer Reports.

Al probar los enrutadores de malla, medimos el rendimiento (o la velocidad a la que viajan los datos) a tres distancias (rango cercano, medio y lejano) para simular un entorno doméstico típico.

El rango cercano es la velocidad del enrutador a 8 pies y el rango medio a 28 pies. La cifra del rango lejano es un promedio de la velocidad a 44 y 100 pies. Las pruebas de larga distancia se miden desde el exterior de nuestra casa de pruebas, simulando cómo sería trabajar en tu computadora portátil mientras estás sentado en tu patio trasero.

Por supuesto, todo tipo de cosas pueden tener impacto en el rendimiento de tu enrutador inalámbrico, desde los materiales utilizados en la construcción de tu casa (las tuberías de metal y el yeso pueden interferir con una señal de WiFi) hasta la presencia de grandes electrodomésticos o incluso una pecera (el agua también es un obstáculo). Pero con unidades de enrutamiento de malla bien ubicadas, casi siempre puedes dirigir la señal por encima de esos obstáculos o alrededor de ellos.

Y aunque los enrutadores de malla han mostrado ser significativamente más caros que sus contrapartes sin malla (una opción de alta puntuación en nuestras calificaciones se vende por $500), ahora se puede encontrar una variedad de opciones inteligentes por un precio inferior a $250.

Así que si estás cansado de volverte loco porque tus llamadas de Zoom se siguen cayendo o porque Las aventuras de Mando no se carga en tu televisor, estos enrutadores de malla económicos, ordenados por precio, pueden ser la solución.

Netgear Orbi AC1200

Este paquete de tres (una estación base y dos unidades satelitales) tuvo un buen rendimiento en nuestras pruebas, pero no tiene la misma puntuación que otros enrutadores de malla en este resumen cuando se trata de velocidad en distancias medias y lejanas.

Sin embargo, teniendo en cuenta su bajo precio, hay muchos aspectos positivos que te pueden gustar, como una sencilla configuración basada en una aplicación, un único puerto Ethernet integrado (útil para conectar un dispositivo, como una impresora o una consola de juegos) y actualizaciones automáticas de firmware [soporte lógico inalterable], que te protegerán de piratas informáticos, programas malignos y otras vulnerabilidades de seguridad.

El modelo es compatible con WiFi 5, el estándar WiFi que debutó en 2013. Fue reemplazado en 2020 por WiFi 6 (que ofrece un mejor rendimiento a medida que agregas más dispositivos conectados a la red). Por lo tanto, el Orbi AC1200 no cuenta con la última tecnología, pero sigue siendo una buena opción incluso para el futuro próximo.

TP-Link Deco para toda la casa

Este paquete de tres es muy eficaz, con una sencilla configuración basada en una aplicación y seis puertos Ethernet integrados, lo que te permite conectar computadoras portátiles, impresoras y otros dispositivos directamente a la red del enrutador.

Es un modelo WiFi 5 que admite dos bandas de frecuencia (redes de 2.4 GHz y 5 GHz), lo que ayuda a mejorar tu conexión WiFi en áreas de alto tráfico, como los edificios de apartamentos.

Sin embargo, el modelo no admite la actualización automática del firmware, lo que significa que debes consultar al fabricante periódicamente para obtener nuevos parches de seguridad.

Eero Home WiFi (2da. generación)

Eero, que es propiedad de Amazon, ayudó a popularizar el propio concepto de las redes de malla. Y aunque el fabricante crea modelos más potentes (consulta the PRO), esta es una buena opción para la mayoría de los consumidores.

Probamos el modelo de la generación anterior, no el presentado en noviembre de 2020, y ofrece rápidas velocidades de señal, una configuración conveniente basada en aplicaciones, actualizaciones automáticas de firmware, dos puertos Ethernet incorporados y soporte para redes de 2.4 GHz y 5 GHz usando WiFi 5. Los modelos más nuevos de Eero son compatibles con WiFi 6.

¿Por qué deberías optar por los modelos más caros de Eero? Pueden proporcionar velocidades más rápidas en casas más grandes.

Netgear Nighthawk AX1800

Este paquete de tres unidades obtuvo buenos resultados en las tres pruebas de rendimiento, lo que lo convierte en una gran opción para los consumidores que necesitan una velocidad rápida y confiable en una casa grande. Cuenta con muchas de las funciones útiles que se espera ver en un enrutador de primera categoría, como la configuración mediante una aplicación, actualización automática de firmware y la compatibilidad con las redes de 2.4 GHz y 5 GHz.

También es compatible con el estándar WiFi 6. Esto es algo raro entre los enrutadores de malla en nuestras calificaciones, así que te estás preparando para el futuro.

WiFi 6 está diseñado para personas que tienen una gran cantidad de dispositivos (teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, bocinas inteligentes, etc.) conectados a sus redes de WiFi domésticas.

Sin embargo, nuestros evaluadores notaron que el modelo no tiene puertos USB integrados, lo que significa que no podrás conectar una impresora, consola de juegos o un disco duro externo.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.