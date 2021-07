Chyno: Su esposa se conmueve al hablar del difícil estado de salud del cantante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego del valiente video, tipo documental, que subió a sus redes Chyno Miranda para hablar, y mostrar cómo está hoy, su esposa, Natasha Araos, se conmueve al hablar del difícil estado de salud del cantante.

Desde la intimidad de su hogar en Miami, a oscuras, desde su cama y con los ojos llenos de lágrimas, Tashie, quien también compartió el video en sus historias de Instagram, comenzó diciendo:

“Han sido muy, muy duro todo estos meses… Yo cuando les hablo es porque vivo cosas que también me afectan, que me duelen, pero gracias a Dios esto me hizo más fuerte emocionalmente, me ayudó a entender muchísimas cosas“, fueron las primeras palabras de la mujer que se convirtió en su amiga, su fortaleza, y hasta su enfermera en este fuerte proceso para el cantante donde, como él mismo lo dijo en el video, tuvo que volver a aprender todo de cero, como caminar y hasta hablar.

“Con todo mi amor, mi apoyo y mi energía le dije que íbamos a salir adelante, que él se iba a recuperar, que si él quería iba a salir de esto, que pusiera el todo por el todo… Ahí te das cuenta que la riqueza más grande que tenemos es nuestra salud, y a veces todo lo que yo les hablo y les escribo no es porque yo les quiera decir eso, es porque yo también paso momentos, que esa cualidad y ese entendimiento que tengo de la vida me ayudó muchísimo, pero ver ese video me revuelve el pecho porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido estos meses, fue súper, súper fuerte así que les agradezco sus bendiciones”, siguió diciendo Tashie.

Y al igual que dice en sus escritos el video de Chyno que tanto conmueve a quien lo mira, hizo un pedido casi vital en este momento para su esposo:

“Les pido que en este momento tan difícil que está pasando Jesús lo apoyen al 100%, le envíen mucha energía bonita para que él salga, se siga recuperando y tenga toda la energía para salir adelante. Así como lo han apoyado en sus momentos más grandiosos, apóyenlo en este momento tan duro que está viviendo que se que ese amor lo va a sentir y le va a dar más fuerza para seguir con su carrera, su vida y más que todo recuperar al 100% su salud, eso es lo más, lo más importante…. Vayan y denle mucho, mucho amor“.

Recordemos que luego de pasar por el COVID-19, tuvo una neuropatía periférica que lo dejó, entre muchas cosas, sin caminar, sin poder hablar. Lo que no sabíamos, y que el propio cantante reveló el miércoles en la noche en el video, es que como parte de las secuelas del virus, se le produjo una encefalitis: que es una inflamación del cerebro, algo que empeoró su estado de saludo y debió entrar en un coma inducido.

Esta noche se presentará en ‘Premios Juventud’ junto a Nacho en donde cantarán ‘Raro’ y otros éxitos, pero antes quiso mostrarle al mundo que, aunque su recuperación sigue adelante, aun le queda un largo camino para poder recuperar el habla, la concentración, la parte motriz, y superar la ansiedad. ¡Fuerza a la familia Miranda-Araos!

MIRA AQUÍ LO QUE DIJO NATASHA ARAOS DE LA SALUD DE CHYNO: