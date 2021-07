José Ron demuestra su apoyo a Livia Brito, en su problema con fotógrafos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

José Ron ha demostrado su apoyo hacia quien fuera su ex pareja la actriz Livia Brito, quien ha enfrentado algunos problemas al agredir físicamente a un fotógrafo durante su estancia en Cancún.

A pocas semanas del estreno de la nueva telenovela de Televisa “La Desalmada” donde ambos comparten créditos como protagonistas de la historia, lo que ha significado un reencuentro entre quienes fueran pareja romántica.

De acuerdo con el propio actor ellos han mantenido una excelente relación y se han mantenido en contacto, incluso después de su rompimiento sentimental, por lo que no sorprende a sus fans que demuestre su apoyo incondicional hacia la cubana.

“No estoy enterado de la situación, créeme que, o sea, por más que me preguntes no estoy, no sé de la situación, simplemente apoyo a mi amiga, somos compañeros, la quiero bastante y nada, la vida continúa“, expresó en entrevista para el programa Ventaneando.

Al ser cuestionado sobre el incidente en el que se vio envuelta su ex pareja hace algunos meses con un paparazzi dijo: “Creo que todos tenemos momentos buenos y malos y hay que aprender nada más de lo que nos pasa, la vida continúa y listo“, continuó comentando.

Dejó muy en claro que el no esta para juzgar a su ahora compañera de novela y reitero que un error lo puede cometer cualquiera, comentó: “Yo soy también un ser humano y he cometido muchos errores en la vida, entonces, yo hablar de la vida de alguien más no me corresponde“, finalizó.

Cuando se le ha cuestionado por un posible romance con la actriz Luciana Sismondi, se ha mostrado un poco hermético y no quiso dar ninguna declaración por el momento, ya que prefiere mantener en privado su vida personal.