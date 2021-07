Muere en Los Ángeles hombre que públicamente se burló de la vacuna contra COVID-19

Después de un mes de luchar contra la enfermedad del COVID-19, el pasado miércoles falleció en Los Ángeles una persona que se burló públicamente de la vacuna contra el coronavirus.

Stephen Harmon, de 34 años, subió a sus redes sociales imágenes de él mismo en una cama de hospital indicando que tenía neumonía con niveles muy bajos de oxigenación.

““I had one patient who looked at me right before we had to place the breathing tube down, and he got very tearful and he shook his head and he said, ‘Oh my God, I think I’ve made a really, really terrible mistake,'”https://t.co/U7Xd68e2gJ

