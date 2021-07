Tiene 12 años: La atleta más joven en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

A sus cinco años comenzó a desarrollar su habilidad en el tenis de mesa, y siete años después ya defendió los colores de su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con tan solo 12 años, la atleta de Siria, Hend Zaza, se convirtió en la deportista más joven en participar en las presentes olimpiadas.

La historia de esta jovencita es destacable, pues aunque actualmente reside en Damasco, proviene de la localidad Hama, que fue destruida por la guerra. A pesar del conflicto que atraviesa su país, nunca dejó de esforzarse por llegar a una competencia olímpica.

Zaza fue eliminada este domingo al perder 4-0 ante su par austríaca Liu Jia, que la triplicaba en la edad. Sin embargo, esto no amilanó a la joven que está consciente del futuro que le espera. De hecho, al finalizar el encuentro se tomó una fotografía con la vencedora.

12-year old Syrian table tennis player Hend Zaza, the youngest Olympian at the Tokyo Games, hugs and takes a selfie with Austria’s Liu Jia, who is 39 and won their opening match: pic.twitter.com/zrzUezNnSS

— James Wagner (@ByJamesWagner) July 24, 2021