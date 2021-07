Asesinan a un agente del alguacil y hieren a un segundo en un tiroteo en el condado de Kern

Un ayudante del alguacil falleció y otro agente resultó gravemente herido por un tiroteo ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Wasco, en el condado de Kern.

El oficial que murió en el cumplimiento de su deber fue identificado como Phillip Campas.

Our thoughts and prayers are with the @KernCoSheriff, and the family and friends of Deputy Phillip Campas during this time of unimaginable sadness and loss. Deputy Campas was shot and killed and a second Deputy was wounded during a standoff with an armed suspect. #neverforget pic.twitter.com/A7AFaaIyfy

— Carlsbad Police (@CarlsbadPolice) July 26, 2021