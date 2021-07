Pequeña empresaria con grandes sueños

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Emily Castañeda tiene 13 años de edad y aunque recién se dispone a cursar sus estudios de octavo grado, ya busca maneras para poder costear su educación superior y cumplir su sueño de ir a la universidad con la mira puesta en convertirse en directora de cine.

Junto a su madre, Ariadna Castañeda, comparten cómo la adolescente ha decidido lanzar su negocio de accesorios y destinar todas sus ganancias a un fondo de ahorros para poder pagar su carrera en la New York Film Academy en la ciudad de Los Ángeles.

Los hizo motivada por sus buenos resultados en la escuela y por haber sido aceptada en Avid, un programa que se enfoca en el desarrollo de estudiantes de alto rango académico y los prepara para cumplir sus objetivos de ir a la universidad al integrarlos en clases avanzadas, actividades extracurriculares y apoyarlos en el proceso de elección e integración a la educación superior.

“Toda la vida mi mamá me ha inculcado ir a la universidad… No es una opción, siempre lo hemos hablado como una realidad”, cuenta la joven que reside en Salinas, una ciudad ubicada en el condado de Monterey, California.

Con la determinación de seguir estudiando, Emily buscó la forma de empezar a trabajar por ese sueño y hace unas semanas lanzó su tienda digital Cute and Trendy, donde tiene una gran cantidad de accesorios curiosos —como pulseras, aretes, collares, bolsos, llaveros y más— que son del gusto de las jóvenes de su edad y a bajo precio.

“Ella quería que [los accesorios] sean accesibles para que las jóvenes pudieran comprarlos. Eso era importante para ella”, dice Ariadna.

Un sueño de toda la vida

La joven se dice aficionada del cine desde muy pequeña, pero fue hace unos cuatro años cuando decidió que quería convertirse en directora.

“Me encantan las películas. Con mi familia somos muy aficionados y siempre estamos comentando sobre cosas técnicas, como el ángulo de las cámaras o los efectos… Desde que estaba más pequeña me ha apasionado todo eso y así decidí que quería ser directora”, afirma Emily, que es admiradora de Steven Spielberg.

Con la mente fija en su objetivo, la joven descubrió este verano que aún obteniendo ayuda financiera los gastos para asistir a la universidad son muy altos, así que no vaciló en plantearle a su madre su deseo de poner un negocio.

“Me gusta estar en internet buscando cosas para comprar y entonces mirando me di cuenta de que quería vender cositas para poder ahorrar. Le dije a mi mamá y ella me apoyo”, explica la joven. “Mi mamá es la que me inspira a hacer todo, ella siempre me apoya, siempre está para mí y cree en mí”.

Emily también ha visto desde hace 11 años cómo Ariadna se dedica a las ventas directas, logrando crear un negocio que le ha permitido sacar adelante a su hija, sobre todo siendo madre soltera. Eso es lo que motiva a esta jovencita a soñar en alto poniéndose como una de sus metas ser nominada a los Premios Oscar.

“Mi mayor sueño es ir a los premios Oscar y hacer que mi mamá esté orgullosa de mí”, comparte la joven.

“Yo ya estoy orgullosa de ella, siempre ha sido una niña estudiosa, siempre piensa en los demás, nunca he tenido problemas con ella. Desde pequeña ha soñado con hacer cosas grandes y yo sé que va a cumplir sus metas”, dice con confianza su mamá.

Mucho trabajo

Emily ha mostrado su compromiso con el negocio y ha logrado organizarse para poder cumplir con sus otras actividades escolares y extracurriculares, ya que es ella la que se encarga del manejo de la página web de la tienda y de crear contenido para sus redes sociales como Instagram y TikTok, que es donde promueve sus productos.

“Yo hago todo lo relacionado con el negocio, las fotos y el manejo de la página web. A veces mis primas me ayudan y son mis modelos para las fotos, pero yo disfruto mucho hacer eso”, explica la joven empresaria.

Su madre asegura que está sorprendida de cómo la menor ha llevado su negocio y sobre todo la forma en la que ha cumplido en mantener ese dinero en el fondo de ahorros.

“Yo no sé mucho de computadoras, pero yo le dije que sí que íbamos a intentarlo. Yo la apoyo en todo y va muy bien con los ahorros, no ha tocado ni un dólar, estoy muy sorprendida”, comenta Ariadna entre risas.

Poco a poco las órdenes van llegando y la comunidad en sus redes sociales va creciendo. Mientras, a esta joven esta iniciativa la mantiene motivada y con la mirada fija en cumplir su sueño de convertirse en una importante directora de cine.

“Lancé la página el 4 de julio, pero me ha ido bien, recibo órdenes y me emociona mucho eso, preparar los envíos y hacer todo ese proceso, la verdad estoy muy felizde tener este negocio, porque me hace sentir más emocionada con mi futuro”, dice contenta.