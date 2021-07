Saca fuerzas de su pérdida para diseñar arreglos de plantas contra la sequía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La idea de vender plantas le nació a Lupita Villalobos cuando su esposo falleció a principios de año. Se sentía terrible y necesitaba combatir la tristeza de algún modo. Al mismo tiempo le urgía generar ingresos. “¿Qué voy hacer?”, se preguntaba agobiada, sin imaginar que en el jardín que ella creó y tanto disfruta, estaba la respuesta.

“Escogí las plantas suculentas porque son muy querendonas y agradecidas. No requieren muchos cuidados. Hay mucha gente que quiere tener plantas, pero no puede dedicarles tiempo”.

Además este tipo de matas no demandan mucha agua. “Depende de la planta, pero necesitan regarse una vez por semana o cada dos semanas”.

Lupita se quedó viuda el 3 de febrero. Perdió a su cónyuge con quien estuvo casada por 27 años y tuvo tres hijos, que ya son adultos.

“Siempre me ha gustado el jardín. Quien lo conoce queda fascinado y me dicen que es un edén. Para mí es un paraíso. Cuando meditaba en el jardín sobre la muerte de mi esposo y no sabía qué hacer porque ya no contaba con su sueldo y hacía falta el dinero para pagar las cuentas, pensé en hacer arreglos de plantas”.

De hecho, durante los dos años que su esposo estuvo enfermo, luchando por su vida, en sus ratos libres cuando no cuidaba a su compañero, Lupita se refugiaba en el jardín.

Cuando él falleció, las plantas se convirtieron en su desahogo. “Al trabajar en ellas, se me va el estrés”.

Lupita crea y vende una variedad de diseños de plantas resistentes a la sequía en su pequeño y naciente negocio al que bautizado “De mi jardín a tu casa”.

“Gracias a Dios me está yendo bien. Me compran mis amigos y los clientes que me han salido en las redes sociales”.

Lo que más le piden son las plantas colgantes y las que son colocadas en macetas con forma de cabezas. “Está muy de moda la cabeza japonesa y la romana”.

Cuando sale a caminar a la playa o hacer senderismo, dice que le surgen las ideas para hacer más proyectos. “Cualquier palito o piedra que encuentro en el camino, le hallo una utilidad para mis arreglos”.

Pero definitivamente dice que el diseño de plantas y el arreglo de jardines han sido una terapia contra la pérdida de su compañero de vida y una fuente de ingresos.

Las plantas y su jardín le han traído sanación espiritual. “Trabajar en ellas me ha dado paz y tranquilidad. En general, dan mucha alegría”.

Por eso ofrece sus arreglos de plantas ahorradoras de agua y de decoración de jardines porque dice que “de un pequeño rincón, se puede hacer algo muy grande”.

Puedes localizar a Lupita Villalobos en su tienda “De mi jardín a tu casa” en Facebook bajo su nombre. En Instagram como Lupita Succulents y en TiKTok como @Lupita18