Las nuevas reglas para pagar la universidad

Pagar la universidad no es fácil, aun en los mejores momentos de la economía. Por eso, cuando llegan los peores momentos, como les ocurrió a millones de estadounidenses durante la pandemia, costear un título universitario se dificulta drásticamente.

Aunque se ha pedido un programa de condonación de la deuda estudiantil a gran escala, hasta ahora se ha avanzado poco en ese sentido. Pero la pandemia ha sido un catalizador para otros cambios significativos por parte del Congreso, el gobierno de Biden y las propias universidades que podrían hacer que la educación superior sea más asequible y la deuda estudiantil más fácil de administrar.

Es importante comprender las novedades y cómo aprovechar los cambios que podrían ayudar a que los estudios sean más asequibles. Tanto si vas a la universidad en los próximos uno o dos años, como si vas a ir al campus en el otoño o hayas terminado la universidad con un montón de deudas, esta guía te ayudará a navegar por el nuevo panorama.

Las universidades privadas ofrecen descuentos sin precedentes

Muchas universidades privadas cuya inscripción se vio afectada por la pandemia están haciendo importantes descuentos en las colegiaturas y otras cuotas para atraer nuevos estudiantes y retener a los actuales. En promedio, los estudiantes universitarios obtuvieron un descuento récord del 48% en la colegiatura y en las cuotas en forma de becas, subsidios y ayudas en el año escolar 2020-21 de las escuelas privadas, según el estudio anual de descuentos en la colegiatura de la National Association of College and University Business Officers (NACUBO). Esta cifra es superior al 46% del año académico anterior y al 39% de hace 10 años.

Qué hacer: Amplía tus horizontes. La tendencia a los descuentos no terminará cuando lo haga la pandemia, según NACUBO. Muchas universidades privadas ya estaban enfrentando un estancamiento o un declive en sus matrículas y usaban descuentos para competir por los estudiantes. La pandemia no hizo más que acelerar la presión sobre las matrículas. Esto significa que, ahora más que nunca, los futuros estudiantes no deben asumir que las universidades públicas y los colegios comunitarios son necesariamente más baratos que las universidades privadas, o que la universidad de sus sueños está fuera de su alcance.

Lo que en realidad vas a pagar depende de tu situación financiera, y no sabrás qué te ofrecerá una universidad hasta que hayas sido aceptado y recibas una oferta formal de ayuda financiera. Utiliza la herramienta College Navigator del Centro Nacional de Estadísticas Educativas para ver la cantidad de ayuda financiera que probablemente ofrezcan las universidades que te interesan.

El Congreso está donando miles de millones en becas estudiantiles

Desde marzo de 2020, el Congreso ha otorgado a las universidades un fondo de $36,000 millones para distribuir en forma de subvenciones financieras de emergencia (dinero que no tienes que devolver) a los estudiantes afectados por la pandemia. Las universidades tienen hasta septiembre de 2023 para otorgar el dinero, que debe ir directamente a los estudiantes de esa universidad. “Esto ayudará a que las personas que tienen dificultades económicas sigan en la universidad y evitará que se endeuden aún más”, dice Mark Huelsman, miembro de la organización sin fines de lucro Student Borrower Protection Center.

Qué hacer: Habla con tu universidad. Puedes usar los fondos para cualquier gasto relacionado con la universidad, como la comida, el alojamiento, la atención médica y las necesidades de salud mental y cuidado infantil, así como la colegiatura, dice Megan Coval, vicepresidenta de política y relaciones federales de la Asociación Nacional Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes.

Aunque el Departamento de Educación ordenó a las universidades que dieran prioridad a los estudiantes con mayores dificultades económicas, las becas no son solo para estudiantes de bajos ingresos. Pero los criterios exactos para cumplir con los requisitos varían según la universidad, por lo que debes consultar con la oficina de ayuda financiera de tu universidad para ver cómo funciona, dice Coval.

Algunas universidades pueden otorgar automáticamente las becas a los estudiantes que reúnen los requisitos para recibir una beca Pell, una ayuda financiera federal para los estudiantes con ingresos más bajos. Otras pueden distribuir el dinero a todos los estudiantes matriculados, independientemente de si calificaron para recibir ayuda financiera en el pasado. Y otras pueden solicitar que llenes una solicitud. La cantidad que recibas dependerá de tus necesidades y de la suma de dinero que se le dio a tu universidad, pero puede ser de varios cientos o varios miles de dólares, dice Coval.

La pausa en el pago de los préstamos estudiantiles podría terminar pronto

Al comienzo de la pandemia, el Congreso ordenó al Departamento de Educación que suspendiera automáticamente los pagos de los préstamos estudiantiles federales sin imponer multas y sin cobrar intereses. También se detuvo el cobro de deudas a prestatarios morosos. La pausa en los pagos se prorrogó dos veces desde marzo de 2020 y actualmente finaliza el 30 de septiembre de 2021, aunque el Departamento de Educación ha señalado que las exenciones se pueden prorrogar nuevamente.

Qué hacer: Encuentra el mejor plan de pago para ti. El hecho de que no tengas que realizar pagos no significa que debas elegir esa opción. Dado que la tasa de interés de los préstamos en pausa es cero, cualquier pago que realices se aplicará directamente al capital, lo que significa que puedes amortizar el préstamo más rápido, dice Mark Kantrowitz, experto en ayuda financiera y autor de “How to Appeal for More College Financial Aid”. Así que haz los pagos si puedes costearlos.

Cuando se reanuden los pagos requeridos, recibirás un aviso del administrador de tu préstamo. Si los pagos van a ser una lucha, solicita un programa de pago “basado en los ingresos” que limitará tu pago a un porcentaje de tus ingresos. Habla con tu prestamista o visita StudentAid.gov para inscribirte en un plan basado en los ingresos.

Cuando se reanuden los pagos, asegúrate de que no haya fallas, dice Kantrowitz. Por ejemplo, si antes tenías pagos automáticos, asegúrate de que sigan habilitados. (Muchos prestamistas dan un descuento en los intereses a los prestatarios que realizan pagos automáticos). Esos meses de pagos en pausa aún cuentan para el tiempo total necesario para calificar para los programas de condonación de préstamos, como el de condonación de préstamos para el servicio público, que requiere 120 pagos a tiempo. Si estás en un programa de este tipo, consulta con tu administrador de préstamos para asegurarte de que está contando los meses en que tus pagos estuvieron en pausa.

Hay más opciones de cancelación de préstamos

A pesar de los llamamientos para que el presidente Joe Biden promulgue un programa de condonación de préstamos al por mayor para los prestatarios de préstamos estudiantiles federales, no se ha anunciado ningún plan formal en lo que va del verano. Pero la cancelación de la deuda estudiantil sigue siendo más fácil para algunas personas con préstamos estudiantiles.

Qué hacer: Averigua si calificas. El American Rescue Plan, que se convirtió en ley en marzo, incluyó una disposición que establece que todas las condonaciones de préstamos para estudiantes estén libres de impuestos hasta 2025. Anteriormente, solo los prestatarios de ciertos tipos de programas de cancelación de préstamos, como el de condonación de préstamos para el servicio público, no tenían que pagar impuestos sobre el monto de la deuda condonada.

El Departamento de Educación también ha agilizado el proceso para que las personas con una discapacidad total o permanente puedan solicitar la condonación de su préstamo. Habla con tu administrador de préstamos si crees que perteneces a una de estas categorías para asegurarte de que las nuevas normas se apliquen en tu caso.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.