Raúl Jiménez volvió a sonreír: anotó ocho meses después de su fractura de cráneo

Raúl Jiménez sigue reecontrándose consigo mismo luego de sufrir una terrible fractura de cráneo que prácticamente lo lleva a retirarse del fútbol. El mexicano se rehabilitó y estará listo para afrontar la temporada 2021/2022. Luego de una serie de amistosos volvió a sonreír por completo: marcó gol después de ocho meses.

El Wolverhampton realizó un partido de pretemporada a puerta cerrada ante el Al Shabab de Arabia Saudita, en Marbella, España. Los ingleses vencieron por marcador de 2-1, y “El Bombero” fue una pieza clave para conseguir el triunfo.

We ran out 2-1 winners over @AlShababSaudiFC in a behind-closed-doors training match at Marbella Football Centre this evening.

Chem Campbell scored and Raul Jimenez netted from the spot.

It was also an opportunity to see old friends… 💛 pic.twitter.com/6dg9ns4gFa

— Wolves (@Wolves) July 27, 2021