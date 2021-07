Muere Joey Jordison, baterista fundador de Slipknot, a los 46 años

El exbaterista de la banda estadounidense de heavy metal Slipknot, Joey Jordison, falleció este lunes a los 46 años, según ha confirmado su familia.

En un comunicado, la familia de Jordison dijo que el músico “murió pacíficamente mientras dormía”.

No revelaron la causa de su muerte, pero dijeron que su fallecimiento los deja “con el corazón vacío y un dolor indescriptible“.

Jordison era uno de los miembros originales de Slipknot, banda fundada en 1995 junto con el percusionista Shawn Crahan y el bajista Paul Gray.

El grupo lanzó un exitoso álbum debut homónimo cuatro años después.

La banda vendió millones de álbumes en todo el mundo, logró el éxito en las listas principales de Estados Unidos y ganó un Grammy.

Slipknot es conocido por un estilo de música agresivo y por usar máscaras de terror en sus actuaciones.

Jordison formó parte del grupo hasta 2013. En años posteriores, reveló que abandonó la formación después de que le diagnosticaran mielitis transversa, una forma de esclerosis múltiple.

Nacido como Nathan Jonas Jordison en 1975 en Des Moines, Iowa, (EE.UU.), Jordison dijo que sus padres le compraron su primera batería a los ocho años.

Creció tocando música y se unió a un proyecto llamado The Pale Ones en 1995, que eventualmente se convertiría en Slipknot.

Jordison también tuvo éxito con otras bandas, incluyendo Murderdolls, y actuó con otras muy conocidas como Metallica, Korn y Rob Zombie.

Su muerte se produce poco más de una década después de la del miembro fundador Paul Gray, quien murió por una sobredosis de morfina en 2010.

Fans y músicos rindieron homenaje a Jordison en las redes sociales tras la noticia de su muerte.

Corey Taylor, vocalista principal de Slipknot, publicó una foto negra en su redes sociales tras conocerse la noticia de la muerte de Jordison, al igual que Crahan.

La cantante de Skunk Anansie, Skin, dijo que Jordison ayudó a formar “una de las bandas más feroces y entretenidas con las que hemos tocado”.

En Facebook, Metallica puso “RIP, hermano”, mientras que la banda de rock estadounidense Papa Roach tuiteó: “Te amamos, hermano”.

Serj Tankian, de System of a Down, lo describió como “un baterista increíble y un tipo fantástico”.

Meat Heafy, líder de la banda de heavy metal Orlanda Trivium, dijo que el difunto baterista “cambió la percepción sobre la música heavy en el planeta”.

Rest In Peace to a legend of the music world. Joey’s contributions to music changed the face of heavy music on the planet as we know it.

This was a true honor to stand alongside 3 people who helped form me as a musician – as a peer, for roadrunner United. pic.twitter.com/2K0NXcXFKl

— Matthew kiichichaos Heafy (@matthewkheafy) July 27, 2021