Pumas pierde con Everton de James Rodríguez en partido amistoso en Florida

Enmarcado en la Florida Cup, en Orlando, en un torneo amistoso, los Pumas de la UNAM perdieron 1-0 ante el Everton inglés. Si bien la Liga MX ya empezó, los Pumas no desaprovecharon la oportunidad para tener un encuentro de fogueo con un equipo de la Premier League.

El dominio de la oncena de Liverpool se hizo notar desde el primer tiempo. Los ingleses lograron explotar las bandas y hacer daño a un conjunto mexicano que estuvo bastante desordenado.

El gol lo hizo Moise Kean al minuto 19, quien recibió una asistencia de Gray. El arquero Julio González no pudo hacer nada.

20' Goal! Gray plays Kean through and he puts the Toffees ahead at the second attempt. 🙌

💙 1-0 🇲🇽 @Florida_Cup pic.twitter.com/RSRc1aZcSg

— Everton (@Everton) July 28, 2021