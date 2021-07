Stoner Cats, la nueva serie animada de Mila Kunis vinculada al blockchain de Ethereum, se agotó en 35 minutos

Con el lanzamiento de Stoner Cats, la serie animada NFT que protagonizan con sus voces Mila Kunis, Jane Fonda, Ashton Kutcher, Chris Rock y hasta el co-fundador de Ethereum, Vitalic Buterin; hubo mucho caos en la red del blockchain Ethereum. Esto se debe a que el proyecto se agotó a tan solo 35 minutos de haber anunciado la venta de los tokens este 26 de julio.

Los mismos protagonistas y creadores de la serie animada, la publicitaron de manera particular y se refirieron a la misma desde sus redes sociales:

Lo cierto es que sucedió algo muy parecido a lo que pasó en 2017 con el otro proyecto basado en gatos Cryptokitties que también causó caos en su lanzamiento.

Well, yesterday was a real cat-astrophe. Let's try it again, shall we? T-minus 30 minutes!#StonerCats #NFTCommunity pic.twitter.com/c2fOkJwBTJ

— Stoner Cats (@stonercatstv) July 27, 2021