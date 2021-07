Agenda de eventos: diversión de fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Serie de flamenco

Forever Flamenco, una de las series más emblemáticas del Fountain Theatre (5060 Fountain Ave., Los Angeles), se mudará temporalmente al nuevo escenario al aire libre de este local por tres fines de semana de julio, agosto y septiembre; en esta ocasión será del viernes al domingo. Se presentan destacados bailaores del sur de California así como invitados especiales de Nuevo México, Nueva York y España. Este fin de semana participan Lakshmi Basile “La Chimi” (viernes); Briseyde Zárate (sábado), y Vanessa Albalos (domingo). Boletos $40 a $65. Informes (323) 663-1525 y fountaintheatre.com.

Colección de autos F1

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrió la primera exhibición dedicada únicamente a la Fórmula 1. “Pole Position: The Juan González Formula 1 Collection” incluye una variada selección de autos modernos F1 que están rodeados por un video inmersivo de 180 grados que transporta a la energía de las carreras en las que estos carros compitieron. Son diez autos que cuentan las historias de sus conductores y de los fabricantes, entre ellos el Lotus 99T de 1987; el Williams FW15D de 1994 y el McLaren MP4-10 de 1995. Pertenecen a la colección de Juan González, presidente de la junta de Mission Foods, patrocinador del equipo McLaren F1 y del equipo Arrow McLaren SP INDY. Abierto de martes a domingo 10 am a 5 pm. Boletos $11 a $16. Termina el 5 de junio de 2022. Informes (323) 930-2277 y petersen.org.

Los Lobos en la feria

Una de las bandas más emblemáticas del rock chicano, Los Lobos, regresa a los foros públicos este fin de semana. Actuará en el marco de la Feria del Condado de Orange como parte de la serie de conciertos musicales en este aforo del sur de California. El show tendrá lugar en el Pacific Amphitheatre (100 Fair Dr., Costa Mesa), y para abrir el concierto estarán las bandas X y The Blasters. Domingo 6 pm. Boletos $20 a $50. Informes (714) 708-1500 y ocfair.com.

Cine gratuito

Ailey es un documental de 2021 realizado por Jamila Wignot, y se proyectará este fin de semana en la Jerry Moss Plaza del The Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles). El filme sigue la vida de Alvin Ailey, un innovador pionero que encontró la salvación en la danza; fue también fundador y coreógrafo del Alvin Ailey American Dance Theater. Contado a través de las propias palabras de Ailey, grabaciones de archivo y entrevistas con quienes lo conocieron íntimamente. También incluye una conversación previa con Jamila Wignot y con Makeda Easter, redactora de danza del Los Angeles Times. Gratis con reservación. Domingo 7:30 pm. Informes musiccenter.org/aileyfilm. Se va Ai Weiwei La exhibición Ai Weiwei: Trace, que se muestra en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) termina este fin de semana, y quienes no la puedan visitar físicamente lo pueden hacer virtualmente. Las piezas creadas por el artista chino son una demostración de coraje de cara al autoritarismo. Los retratos realizados con ladrillos de Lego y el papel tapiz que contiene iconografía oculta se pueden experimentar escuchando una guía gratuita disponible en dispositivos móviles con biografías de cada una de las personas que están en la exposición. Termina el domingo. Boletos $7 a $12. Informes skirball.org.

Estreno de arte

El Lincoln Center for the Performing Arts (Lincoln Center Plaza, Nueva York) presenta el estreno mundial de You Are Here, una instalación de escultura, sonido y actuaciones en vivo creada por Andrea Miller, coreógrafa y directora artística de compañía de producción basada en movimiento Gallim. La instalación está colocada en la Hearst Plaza; cada escultura alberga una bocina a través de la cual se proyectan audiorretratos de neoyorquinos. Artistas, acomodadores, guardias de seguridad, educadores y otros miembros del personal nominados por organizaciones afiliadas al Lincoln Center contarán historias, bailarán, cantarán o reflexionarán y ofrecerán una ventana a sus experiencias del año pasado. Shows en vivo hasta el viernes, 7 pm. Gratis. Boletos disponibles en todaytix.com.

Festival Mozart

Lincoln Center for the Performing Arts tiene de regreso a su campus a la Mostly Mozart Festival Orchestra con estudiantes de las escuelas del área de Nueva York del 1 al 7 de agosto. La semana de actividades concluye con un concierto en el parque Damrosch con el director musical Louis Langrée conduciendo la primera y última sinfonía de Mozart con la MMFO y varios de los estudiantes. La semana incluye ensayos abiertos al público, presentaciones informales y recitales. Participan las escuelas y programas Union City Music Project; UpBeat NYC; Orchestrating Dreams; Harmony Program; Corona Youth Music Project, El Sistema, de Queens; la Chamber Music Center of New York, BridgeMusik, y la Harlem School of the Arts. Para detalles de lugares y horarios ir a lincolncenter.org.