México sufre vergonzosa derrota en la Copa Oro ante un ‘Team USA’ sin estrellas

Con un gol al minuto 116 del tiempo extra y con un equipo no habitual Estados Unidos logró imponerse ante México con un resultado de 1-0 y le arrebató el título de la Copa Oro.

El encuentro estuvo enmarcado por las buenas oportunidades pero la pésima definición de ambas oncenas. Destacando también que Estados Unidos no compitió con su equipo titular, y logró vencer al Tri con una oncena sin estrellas.

El único tanto llegó tras una mala salida del portero Tavalera, a solo cuatro minutos del final del tiempo extra, error que due aprovechado por el estadounidense Miles Robinson, quien no perdonó y de cabecita mandó el balón contra la red.

Primer tiempo

México salió a la cancha con su tradicional indumentaria de color negro, mientras que el conjunto de las barras y las estrellas portó franela blanca y short azul.

El partido a cargo del juez principal, el hondureño Said Martínez comenzó intenso desde sus primeros minutos. Sin duda un partido digno de una final de Cocacaf.

Corría apenas el minuto dos de partido cuando México generó la primera polémica por un presunto penalti sobre Funes Mori que el árbitro no pitó.

Al minuto nueve de partido El Tri se mostraba ligeramente superior. Encontraban más espacios para llegar al área pero la defensa estadounidense se compactó de forma eficaz.

La primera ocasión de gol llegó al minuto 11 de partido. Funes Mori remató de cabeza hacia la portería de Estados Unidos, pero el guardamenta Matt Turner apagó el grito de gol.

Estados Unidos tuvo su primera aparición contundente al minuto 25, cuando Paul Arreola perdonó un error en la salida de Edson Álvarez y mandó el balón directo al poste.

Al llegar la primera media hora de partido México seguía siendo la selección que más atacaba en el encuentro, aunque los estadounidenses no se quedaban atrás, haciendo un partido increíble.

Funes Mori fue la pieza clave de México durante el primer tiempo, y en el minuto 31 se mandó un jugadón, que de no ser por la pericia del portero, el Tri hubiera cantado el primer gol.

Al 37′ lo volvió a intentar con un riflazo de pierna derecha, pero nuevamente Turner mantuvo la paridad en el marcador, para beneficio de Estados Unidos.

Hector Moreno del Club Monterrey tuvo que retirarse del partido por lesión muscular, y fue sustituido por Carlos Salcedo.

Al minuto 45 Álvarez también la tuvo cerca al mandar un disparo al arco desde la frontera del área estadounidense. El palón pasó cerquita de la portería custodiada por Turner

La primera mitad se jugó hasta el minuto 50, pues al finalizar el tiempo reglamentario el principal añadió cinco minutos extras, donde ninguno de los contrincantes se hizo daño.

Segundo tiempo

La segunda mitad arrancó sin modificaciones en los equipos y con la misma estrategia para ambas oncenas, salir y atacar.

Al igual que en el primer tiempo México fue el primero generar la oportunidad de gol. Héctor Herrera intentó hacer una tijera y no le pudo pegar como quería.

Lo que llegó al 49′ fue de infarto. Oberlín Pineda recibió un balón dentro del área, y tras amagar disparó el balón pero se fue desviado.

México se apoderó del área rival y siguió generando ocasiones de peligro para Estados Unidos. Hasta el minuto 52′ insitió, pero sin poder concretar.

En un descuido del Tri, al 61′ el conjunto de las barras y las estrellas casi deja mal parada a la defensa mexicana tras un contragolpe.

Al minuto 70 el ataque de los aztecas se comenzó a apagar y Estados Unidos empezó a ganar espacios. Las fallas en la definición fueron frustrando al conjunto mexicano.

El juego de los mexicanos se puso bruzco y al 71′ Héctor Herrera fue amonestado con tarjeta amarilla por una entrada imprudente y a destiempo.

En un intento por refrescar el equipo, el Tata Martino hizo dos cambios al minuto 75′. Salió Oberlín Pineda y Jonathan Dos Santos e ingresaron Erick Gutiérrez y Rodolfo Pizarro.

En los 80′ el dominio estuvo parejo sin mayores posibilidades de gol. México propuso pero su juego estuvo empañado por la mala definición.

El partido llegó al minuto 90 con el mismo marcador con el que comenzó, y el juez principal Said Martínez concedió tres minutos adicionales, donde tampoco hubo daño.

