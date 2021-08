Matan a tiros a una madre frente a sus dos hijos pequeños en un vehículo en Florida

La comunidad de San Petersburgo, en Florida, está consternada tras saber que una madre fue asesinada a tiros frente a sus dos hijos que se encontraban en el asiento trasero de un vehículo, según dio a conocer el departamento de policía de esa ciudad.

Los detectives están investigando qué fue lo que sucedió y están recabando pistas en el lugar del suceso. Según la vocera de la policía de San Petersburgo, Sandra Bentil, se recibió una llamada de emergencia sobre las 5:30pm del sábado en la que se indicaba que una persona había aparecido baleada en la cuadra 100 de la calle 60 del lado sur. En ese lugar se encuentra el Woodlawn Memorial Gardens, pero se desconoce si la mujer se había desplazado hasta ese lugar o si la habían obligado a llegar hasta ahí.

Police have issued an appeal for information after Joana Peca, 27, was fatally shot inside a vehicle in St. Petersburg, Florida. https://t.co/UXP72RbCiH

Cuando los agentes se personaron en el lugar, encontraron a Joana Peca, de 27 años, sin vida en el interior del automóvil y con una aparente herida de bala. Los pequeños, hijos de la fallecida, también estaban dentro del vehículo, en la parte trasera, y aunque estaban ilesos, ambos estaban aterrorizados por lo sucedido.

“Esta noche, dos niños pequeños se van a acostar sin su madre”, dijo Bentil en declaraciones a los medios de comunicación locales. Ahora la policía está pidiendo la colaboración ciudadana para tener más pistas de los hechos y encontrar a los autores de este tiroteo mortal.

Joana Peca, 27, was found dead Saturday evening inside her vehicle from an apparent gunshot wound, according to the St. Petersburg Police Department. https://t.co/TA6vxQcofa

