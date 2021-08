La ciudad más grande de Texas en alerta; la tasa de positivada del COVID-19 incrementa drásticamente

Según estas cifras, en la mayoría de los condados casi dos de cada 10 personas que se hacen la prueba de CVID-19 dan positivo.

Three weeks ago there were about 500 people in local hospitals with Covid. Today that number is over 1500 most of whom elected not to be vaccinated. The irony is this situation is avoidable. Get the SHOT and MASKUP. st

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) August 3, 2021