Animan a inmigrantes a solicitar asistencia para la renta y evitar desalojos

Es muy importante que los inmigrantes en Los Ángeles impactados económicamente por covid-19 sepan que hay servicios de asistencia financiera y legal que los ayudan a pagar la renta y evitar el desalojo, sin importar el estatus migratorio.

“No debería haber temor de que puedan afectar su estado migratorio o si buscan la residencia permanente no se considera como carga pública ni les afecta. Estos recursos están ampliamente disponibles y alentamos a todos a que se acerquen y se conecten para acceder a estos recursos, ya sea al Departamento del Consumidor y Asuntos de Negocios del condado de Los Ángeles, al programa Stayed Housed LA o el programa de vivienda del estado”, dijo Cindy Shin, abogada de Legal Aid Foundation of Los Angeles, durante la videoconferencia “Quédate en casa en el condado de Los Ángeles: acceso a asistencia para el alquiler y prevención del desalojo”, ofrecida por Ethnic Media Services.

Dijo que hay personas que asumen que no son elegibles para recibir ayuda financiera para pagar la renta. “No piensen eso, déjennos trabajar con ustedes y decidir en base a sus ingresos”.

Rigo Reyes, director de la Oficina de Asuntos de los Inmigrantes del condado de LA, dijo que el 30% de la población del condado son inmigrantes, por lo que tienen que asegurarse que tengan acceso a estos servicios.

Manny Ruiz, analista y especialista del Departamento del Consumidor y Negocios, recordó que la moratoria de desalojos del condado de Los Ángeles estará vigente hasta el 30 de septiembre, una extensión que fue aprobada por la Junta de Supervisores para alinearse con las protecciones federales y estatales que terminan en esa fecha.

Explicó que Quédate en casa en el condado de LA (Stay Housed LA), es una alianza única entre el Departamento del Consumidor y Asuntos de Negocios, varias organizaciones comunitarias y proveedores de servicios legales para proporcionar a los inquilinos servicios, recursos y apoyo para ejercer sus derechos.

Pero también para que permanezcan en sus casas si enfrentan un desalojo potencial debido a algún tipo de dificultad financiera durante la pandemia o cualquier disputa con el propietario.

“Este programa proporciona información pública y crea conciencia sobre los derechos y recursos de los inquilinos a través de historias publicadas en diferentes medios y las redes sociales”.

La segunda cosa que ofrece el programa es educación para los inquilinos. “Involucramos a cientos de miles de inquilinos a través de talleres virtuales para que conozcan sus derechos y se queden en su casa”.

También los conectan directamente con proveedores de servicios legales y organizaciones comunitarias a través de llamadas telefónicas directas, mensajes de texto y correos electrónicos.

Proveen además representación legal. “Este componente del programa está dirigido a familias de bajos ingresos, que ganan hasta el 50% del ingreso medio del área, que para una familia de cuatro en el condado de Los Ángeles es de aproximadamente $54,000 al año”.

La ayuda legal es para garantizar que si un inquilino ha recibido algún tipo de notificación para desalojar la propiedad, o están pasando por un proceso formal de desalojo, cuenten un abogado para representarlos en la corte o resolver cualquier problema con el propietario.

Alivio para la renta

Jessica Hayes, jefa del área de recuperación de desastres del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, recordó que la meta del programa de alivio para la renta por covid-19, es ayudar a prevenir desalojos y asegurar que las familias puedan quedarse en sus casas lo más posible.

“El programa proporciona asistencia de alquiler para las rentas no pagadas o para quienes necesitan apoyo para pagar el alquiler actual o en el futuro. Esta asistencia no cuenta como ingreso del trabajo, por lo que no afecta a los hogares que buscan ayuda de otros programas de asistencia pública como CalFresh o WIC”.

Hizo ver que el programa es bastante flexible y está abierto para propietarios de vivienda de renta e inquilinos. “Aunque los propietarios pueden iniciar la solicitud necesitan al inquilino para completarla y presentarla”.

El estatus migratorio no es un problema, no es algo que pregunten y no se comparte la información. “Aunque hay ocasiones que pedirán referencias en la solicitud cuando requieran servicios adicionales”.

“Continuaremos ejecutando el programa hasta que se agoten los fondos, por lo que recomendamos encarecidamente a los hogares que presenten una solicitud”.

Es importante destacar que para calificar, el hogar debe haber sido afectado por covid-19. “Deben de estar por debajo del 80% del ingreso medio del área. Necesitan tener algún tipo de alquiler o servicios públicos no cubierto; o no poder pagar el alquiler o los servicios públicos”.

En el caso de los arrendadores, solo necesitan tener un inquilino que esté atrasado con el alquiler y que califique para el programa en términos de elegibilidad. “Así que realmente queremos asegurarnos de que este programa esté disponible para la mayor cantidad posible de personas”.

Precisó que a nivel estatal tienen más de 120,000 solicitudes y en el condado de Los Ángeles, 32,392. El tiempo para procesar la solicitud depende del estatus de vulnerabilidad y desalojo.

“Realmente nos enfocamos en las familias de bajos ingresos y en quienes no han podido pagar su renta; y a esos les pagamos primero. Luego ayudamos a quienes no han podido hacer sus pagos mínimos. Si el casero participa, el proceso se acelera, pero estamos trabajando lo más rápido que podemos.”

Cómo proteger de un desalojo

Cindy Shin, abogada de Legal Aid Foundation of Los Angeles, dijo que si alguien no ha pagado la renta desde marzo de 2020, puede presentar una declaración de impacto de covid a su casero, la cual encuentra en el sitio web de Stay Housed LA, y si han entregado ese documento y han pagado el 25% de la renta cada mes a partir de septiembre, no los pueden desalojar y están protegido.

Para las rentas atrasadas, la recomendación es solicitar la asistencia no solo para pagarlas sino como una defensa para en caso de un desalojo.

¿Qué pasa si no puedes pagar el 25% de la renta, que es el límite exigido al inquilino?

La ley establece que si para el 30 de septiembre no pagan el 25% de tu renta, el propietario puede proceder con el desalojo.

¿Qué deben hacer si ya recibieron un aviso de desalojo?

“Es muy importante que lo lean todo y se comuniquen con nosotros brindarles asesoramiento personalizado y podríamos ayudarlo a presentar una respuesta ante el tribunal e incluso darle una representación completa”.

Ruiz del Departamento del Consumidor y Negocios, observó que todo indica que veremos un enorme aumento de desalojos una vez que las protecciones se levanten porque además mucha gente que no sabe que pueden acceder a estos servicios o no se han conectado a estos recursos a nivel local y del estado. “Las acciones que el gobierno federal y estatal han tomado para proporcionar alivio para el pago de la renta definitivamente ayudarán a mitigar el impacto”.

Recursos de ayuda

Para preguntas pueden llamar al centro de alivio para la renta por covid-19 al 833-430-2122; y quienes tienen algún tipo de discapacidad o tienen barreras tecnológicas, no pueden acceder al Internet o no saben cómo descargar documentos, pueden tener una cita por teléfono en el 833-687-0967.

Stay Housed L.A. County

website: http://www.stayhousedla.org

Stay Housed L.A. County

(888) 694-0040.

Protección a inquilinos del Departamento del Consumidor y Asuntos de Negocios

rent.lacounty.gov

rent@dcba.lacounty.gov

Línea telefónica de los inquilinos: (833) 223-RENT (7368)