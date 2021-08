¡Epic fail! Carolina Sandoval no puede evitar caer sobre su esposo al intentar recrear baile

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval no teme mostrarse tal cual es dentro de su redes sociales y para muestra su más reciente video compartido donde se le ve caer sobre su esposo al intentar recrear una famosa escena de baile de película.

La personalidad de internet lo hace de nuevo y no puede evitar provocar las risas entre sus millones de seguidores que han quedado sorprendidos con un video donde aparece junto a Nick Hernández mientras con inspiradora música de fondo pretenden realizar una coreografía, pero fallan en toda la extensión de la palabra.

El divertido momento que ha publicado en su cuenta de Instagram se ven los dos sobre un tapete de yoga en el piso, sentados él intenta cargarla y Sandoval no puede realizar el paso de baile por lo que no puede evitar caer sobre las piernas de Nick que no tiene más que empezar a reír contagiando a su pareja de baile, por épico fallo que han tenido.

Esta coreografía tiene un significado especial para la pareja pues “La Venenosa” revela que cuando se estrenó la película ‘Dirty Dancing‘ ha sido cuando ambos se conocieron, allá en el año de 1987, ella considera que es importante dentro de una pareja mantener esa chispa como cuando tenían 20 años y seguir divirtiéndose y bailando juntos.

“Para mi metafóricamente hablando así es el matrimonio, como este intento de baile (y no me digan lo contrario, no les creeré). Es más el arte de bailar es algo a lo que uno se va acoplando en la medida que pasan los años y vamos evolucionando como pareja…De hecho que creo que lo más importante en una relación es jamás dejar de divertirse como cuando teníamos 20“, expresó bajo la publicación la ex presentadora de televisión.