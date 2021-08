Turistas de lujo post Tokio 2020: Simone Biles y compañeras gimnastas llegaron a Nueva York para descansar, pasear y hacer compras

Simone Biles heads to Times Square with Team USA after Olympics https://t.co/AueU9xImVB pic.twitter.com/d6jDeKhavz

Simone Biles, Jade Carey, Jordan Chiles y Mykayla Skinner, gimnastas de EE.UU. que acaban de ganar medallas en las accidentadas olimpíadas de Tokio 2020, aterrizaron en Nueva York como turistas.

Las cuatro atletas fueron vistas ayer paseando, mirando artistas callejeros y visitando tiendas en Times Square, considerada la encrucijada turística del mundo. Estuvieron “dando vueltas entre la multitud en la Gran Manzana después de una estadía prolongada en la Villa Olímpica aislada por las restricciones de COVID-19” en Tokio, reportó acotó New York Post.

Biles fue una de las atletas más mediáticas antes y durante los juegos en Tokio, donde ganó una medalla de plata y otra bronce, agregando a su colección olímpica que ya incluía cuatro preseas de oro en Río de Janeiro 2016.

Considerada la mejor gimnasta del mundo en la actualidad, la texana Biles tuvo días accidentados en Tokio, en medio de problemas de estrés y luto familiar. Ahora está abierta a la posibilidad de regresar a los Juegos Olímpicos en París 2024, cuando tenga 27 años.

“Creo que tengo que disfrutar y tomar estos Juegos Olímpicos y reconocer lo que he hecho con mi carrera porque después de (las olimpíadas Río) 2016, no pude hacer eso”, dijo al programa TODAY de NBC en una entrevista antes de salir de Japón.

Tras despedirse de Tokio 2020 con cinco medallas de oro, también el campeón olímpico Caeleb Dressel paseó por Nueva York junto a otros miembros del equipo de natación de EE.UU., a principios de esta semana.

Following her bronze medal win on Tuesday, Simone Biles revealed that her aunt unexpectedly died just two days before the balance beam event. pic.twitter.com/e7NlEEI4B0

— ESPN (@espn) August 4, 2021