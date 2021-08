¿Estás buscando trabajo? Revisa tu informe de crédito

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace dos años, cuando a Emma Alda le ofrecieron un nuevo trabajo en contabilidad, con la condición de que pasara una verificación de antecedentes y de crédito, estaba tan emocionada y confiada que no dudó en dar el aviso de dos semanas de anticipación a su empleador de ese momento.

Así que Alda se sorprendió y se sintió devastada cuando la nueva empresa le informó que había un problema en su informe de crédito y era tan grave que ponía en peligro la oferta. Ella pensó que era un error.

Resulta que Alda tenía razón: Uno de sus informes crediticios mostraba que un hospital local había realizado una consulta crediticia incidente (el tipo de consulta que se hace cuando se solicita un préstamo) casi una docena de veces, cuando ella solo había solicitado un plan de pagos. Fue un error del hospital. Pero cuando Alda identificó el problema y lo solucionó, el daño ya estaba hecho: La empresa ya había contratado a otra persona.

“Nunca pensé que algo impediría asegurar mi puesto”, dice Alda, madre de tres hijos que tuvo que afrontar el desempleo. “Ya había recibido la oferta de trabajo por escrito”.

Verificar el informe crediticio de un candidato a un puesto de trabajo se ha convertido en una práctica común. Alrededor de un tercio de las empresas dijeron que realizan verificaciones crediticias de al menos algunos solicitantes de empleo, según las cifras de Professional Background Screening Association (Asociación de Evaluación de Antecedentes Profesionales, PBSA), un grupo de la industria, mientras que el 14% dijo que verifican los informes crediticios de todos los solicitantes.

Además, el 90% de las empresas realizan verificaciones de antecedentes, que pueden incluir una verificación de crédito, de los solicitantes de empleo de tiempo completo. Y algunas empresas dijeron que verifican a los empleados que son considerados para ascensos, transferencias o que incluso lo hacen anualmente como una cuestión de rutina.

Pero el problema para muchas personas, como Alda, es que los informes de crédito pueden contener errores. Esto le ocurrió a poco más de un tercio de los 5,858 voluntarios de un reciente estudio de Consumer Reports, quienes dijeron que encontraron al menos un error cuando revisaron cuidadosamente una copia de su informe crediticio más reciente para verificar su exactitud. Y en una encuesta de CR realizada en 2021 a 2,223 adultos (PDF) de todo el país, el 12% de los estadounidenses que alguna vez revisaron su informe crediticio dijeron que habían encontrado al menos un error la última vez que lo checaron.

Los errores en los informes crediticios parecen ir en aumento, ya que las quejas sobre ellos a la Oficina de Protección Financiera se duplicaron con creces entre 2019 y 2020.

“Los errores comunes, como cuando el archivo se confunde con el de otra persona porque tiene un nombre o una dirección similar, o el número de Seguro Social tiene errores de uno o dos dígitos, o una cuenta que ha sido cerrada se reporta como abierta, pueden parecer menores, pero de hecho podrían impedir que se te considere para un trabajo o un ascenso”, explica Syed Ejaz, analista de políticas de servicios financieros de CR que realizó el estudio de voluntarios.

“Justo cuando la economía se está abriendo de nuevo y las empresas están buscando contratar personal, algunas personas enfrentarán la dura realidad de que se les niegue un trabajo debido a un error en su informe crediticio”, dice Ejaz.

Sin duda, los informes de crédito son solo una parte de una investigación de antecedentes, que puede incluir diferentes tipos de verificaciones, según el puesto para el que esté contratando la empresa, dice Melissa Sorenson, directora ejecutiva de PBSA. “La mayoría de los empleadores incluyen alguna forma de verificación de antecedentes penales”, dice, y eso puede incluir la “verificación de la educación, el historial de empleo, el historial de manejo y más. Las búsquedas en las redes sociales también han ganado popularidad en los últimos años para algunos puestos”.

Un mal crédito no significa un mal empleado

Uno de los problemas del uso de informes crediticios en la selección de personal, según los defensores del consumidor, es que no fueron creados para predecir el rendimiento de una persona en un determinado trabajo, y ninguna de las personas con las que habló CR puede mostrar estudios o datos que sugieran lo contrario. Sin embargo, los empleadores a menudo se basan en los informes de crédito cuando contratan empleados para todo tipo de trabajos, dice Amy Traub, directora asociada de Demos, una organización de políticas e investigación, en la que se ocupa de los problemas financieros de los consumidores. Traub ha testificado ante los organismos legislativos estatales sobre este tema.

Por ejemplo, Traub dice que su investigación muestra que las empresas verifican los informes crediticios cuando contratan personal de tecnología de la información, conductores de camiones de reparto e incluso paseadores de perros.

“Sabemos que los informes de crédito se desarrollaron para ayudar a los prestamistas a evaluar el riesgo de un préstamo, no para ayudar a elegir a un paseador de perros”, dice Traub, “sin embargo, han sido comercializados por las agencias de crédito y las empresas de investigación de antecedentes como una forma de evaluar el carácter y la confiabilidad de una persona”. Pero, dice, un informe de crédito “no es una bola de cristal”.

La práctica es tan cuestionable que casi una docena de estados la restringen fuertemente en la mayoría de las circunstancias, según una investigación de Demos. Por ejemplo, en Colorado, la ley limita la información crediticia que pueden solicitar las empresas, a menos que esté sustancialmente relacionada con el trabajo actual o potencial del empleado, incluyendo los puestos de trabajo en bancos o en otras instituciones financieras, en las fuerzas de seguridad o que impliquen el manejo de información financiera.

Otros estados que restringen esta práctica son California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Nevada, Oregón, Vermont y Washington, junto con las ciudades de Chicago y Nueva York.

Un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en enero de 2020 pero que no pasó del Senado, habría prohibido básicamente, entre otras reformas financieras, esta práctica, salvo en los casos en que lo exija la ley o en los trabajos que requieran autorización de seguridad nacional. La ley Equal Employment for All Act (Ley de Igualdad de Empleo para Todos), un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes a principios de este año por el representante Steve Cohen, demócrata de Tennessee, tendría el mismo efecto.

Informes de crédito y discriminación

Uno de los aspectos más preocupantes del uso de los informes crediticios para predecir la capacidad de una persona para hacer un trabajo es que las tasas más altas de personas en comunidades de color y en vecindarios de bajos ingresos no tienen historial crediticio y, por lo tanto, no tienen informes crediticios. Esto ocurre con alrededor del 15% de las personas de raza negra e hispanas frente al 9% de las personas blancas, según cifras de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. ‬

También resulta un problema para una persona que busca empleo tener lo que se conoce como un “historial crediticio débil”, es decir, un historial que tiene muy poca información como para generar siquiera una calificación crediticia. Esta es una situación a la que también se enfrentan de forma desproporcionada las personas de color. En un análisis reciente de las personas con archivos poco sólidos, el Urban Institute, un grupo de investigación sobre políticas sociales y económicas, descubrió que el 32% de las personas de raza negra, frente al 18% de las personas blancas, tienen expedientes poco sólidos.

Cualquiera de las dos situaciones (no tener un informe crediticio o tener uno insuficiente) puede afectar las posibilidades de que una persona sea contratada, dice Linda Jun, asesora principal de políticas de financiamiento al consumidor en Americans for Financial Reform, una organización de defensa del consumidor.

Por supuesto, estar desempleado puede afectar negativamente a cualquier informe crediticio que tengas que se retrase en los pagos o que las facturas pasen a cobranzas. Esta situación, según Traub, es demasiado común en las comunidades de personas de raza negra e hispanas y reduce la probabilidad de que consigan un trabajo.

Aquí te explicamos cómo protegerte y qué puedes hacer si una oferta de trabajo o un ascenso se rescinde sobre la base de tu informe de crédito o de otros elementos de la investigación de antecedentes.

Antes de solicitar un empleo

Toma en cuenta que una empresa primero debe obtener tu permiso por escrito para hacer una verificación de crédito y una investigación de antecedentes, dice Mark Mailman, abogado de la empresa Francis Mailman Soumilas de Filadelfia, que se especializa en la ley de protección al consumidor. Aun así, es una buena idea tomar medidas preventivas, para saber lo que podría encontrar un posible empleador.

Verifica tu informe de crédito

Puedes obtener informes gratuitos semanalmente de cada una de las tres grandes agencias de crédito: Equifax, Experian y TransUnion, en AnnualCreditReport.com. Tienes que estar preparado para responder una serie de preguntas de seguridad que pueden ser difíciles: Algunos de los voluntarios del estudio de CR dijeron que quedaron perplejos con las preguntas y, por lo tanto, no pudieron acceder a sus informes. Algunos dijeron que tenían que solicitar el informe por escrito.

Verificar el informe crediticio antes de solicitar un nuevo trabajo podría haber ayudado a Emma Alda, quien llegó a cofundar una empresa de cuidado de peces por Internet. “Creí que el trabajo ya era mío”, dice. Ahora, ella vigila de cerca su crédito.

Disputa los errores que encuentres

Debido a que los informes de crédito pueden incluir información sobre el historial de empleo, también tendrás que pedir que se eliminen de la lista empresas incluidas por error en las que nunca trabajaste, dice Ejaz de CR. Algunas personas que se ofrecieron como voluntarias para el estudio de CR dijeron que encontraron en el informe de crédito empresas que no reconocieron y con las que no tenían relación.

Las disputas se resuelven mejor si describes el problema con tus propias palabras en una carta enviada por correo certificado junto con documentación adicional de respaldo. Esto es para ayudar a crear un registro de documentos en caso de que necesites iniciar acciones legales contra una agencia de crédito, si esta se niega a corregir un error o no sigue las pautas federales para abordar la disputa. Este proceso podría demorar hasta 30 días y posiblemente más si la disputa es compleja, dice Mailman.

Considera agregar empleadores anteriores en el informe

Esto se debe a que algunas empresas pueden verificar tu currículum con las empresas que figuran como empleadores anteriores en tu informe de crédito. Puedes solicitar que se agregue esta información de la misma manera que presentas una disputa, mediante carta certificada.

Puedes incluir una declaración personal

Con tus propias palabras, puedes enviar toda información que pueda ayudar a explicar un problema obvio en el informe a cada una de las tres agencias de crédito principales. Quizás estás en medio de una disputa que llevará varios meses; podrías agregar una nota que lo explique. O si perdiste una disputa pero quieres explicar que un pago se atrasó 30 días porque hubo una muerte en la familia, por ejemplo, puedes aprovechar la oportunidad para explicarlo.

Estas declaraciones se adjuntan automáticamente al informe de crédito para que cualquiera que lo vea pueda leerlo y ver el contexto de los errores o la explicación de los intentos para corregirlos, dice Bruce McClary, vicepresidente de comunicaciones de la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio, una organización que ayuda a los consumidores a mejorar su perfil financiero. En el caso de Experian, las declaraciones permanecen en el informe hasta por 24 meses, a menos que las elimines. TransUnion y Equifax dicen que las declaraciones permanecerán en el informe hasta que solicites que se eliminen.

Si te niegan un trabajo o un ascenso

La ley Fair Credit Reporting Act( Ley de Informes de Crédito Justos, FCRA) regula el funcionamiento de la mayor parte de este proceso, dice Mailman, y las empresas están obligadas a cumplir la ley federal. Es posible que algunos estados tengan leyes más restrictivas. En general, como aprendió Alda, las empresas no tienen que mantener abierta la posición mientras tú tomas medidas para explicar o corregir errores o elementos en tu informe, dice Sorenson.

Dicho esto, tienen que seguir ciertos pasos de procedimiento, dice Mailman. Para empezar, una empresa debe notificarte la posibilidad de que esté a punto de tomar una acción adversa basada en un aspecto de tu historial crediticio o de antecedentes, lo que se denomina “notificación preliminar de acción adversa”.

Alda fue contactada por teléfono por su posible empleador para informarle sobre el hallazgo adverso, pero no todos los empleadores siguen las reglas. En 2015, un conductor de Uber, Abdul Mohamed, fue excluido repentinamente de la aplicación para conductores, por lo que ya no podía recoger pasajeros. Más tarde se enteró de que se debía, al menos en parte, a un elemento que la empresa identificó en su expediente de crédito, lo que provocó que Uber lo despidiera sin previo aviso. Mohamed presentó una demanda colectiva contra Uber, alegando que la empresa había violado la FCRA al no avisarle con anticipación. Las partes llegaron a un acuerdo.

Si has recibido un aviso de acciones adversas, considera los siguientes pasos.

Pide una copia del informe y el nombre de la empresa de detección que lo proporcionó

Si un empleador o posible empleador te notifica una “acción adversa” que pretende tomar, también debe darte una copia del informe que utilizó para tomar la decisión y notificarte tus derechos bajo la FCRA, dice Jun, de Americans for Financial Reform.

Trata de determinar qué desencadenó la posible acción

Según la ley federal, una empresa no tiene que explicar o identificar qué información específica del informe desencadenó la posible acción adversa, dice Mailman. A menudo es obvio, dice, sobre todo si se trata de un error, como en el caso de Alda. Pero hay situaciones en las que “es posible que no sepas qué hizo que alguien no quisiera contratarte”, dice Traub. “Puede ser completamente arbitrario y potencialmente discriminatorio”. Aun así, Mailman sugiere pedir detalles específicos, sabiendo que es posible que el empleador no los proporcione.

Prepara una explicación

La empresa debe darte un plazo razonable para explicar el problema, si sabes cuál es, o resolver el error, dice Mailman. Pero cuánto tiempo te darán es algo que no está escrito: A Alda no se le dio un tiempo específico; ella dice que se le dio a entender que se comunicara con ellos en uno o dos días. Mailman dice que los casos anteriores sugieren que entre tres y cinco días es el tiempo habitual que se tiene antes de que la empresa tenga la libertad de contratar a otra persona.

Considera los problemas de privacidad

Uno de los problemas de dar una explicación es que es posible que debas ofrecer detalles personales que preferirías ocultar, dice Jun. Eso puede incluir información médica personal si tienes deudas médica, o los detalles financieros de un divorcio o un proceso de bancarrota, ninguno de los cuales tendrías que divulgar cuando simplemente estás haciendo entrevistas para un trabajo. Si el trabajo no merece la pena por la invasión de la privacidad, tal vez prefieras mantener tus asuntos personales en secreto.

¿Sientes que tus derechos fueron violados?

Según la FCRA, los consumidores tienen derecho a demandar a una agencia de crédito, o incluso a un empleador, si pueden probar que se incumplió la FCRA por negligencia o de forma intencional. En algunos casos de errores de informes complicados que involucran confusión de identidades, contratar a un abogado puede ser también el mejor recurso, dice Mailman. Si inicias una demanda y ganas, se te pagarán los costos del abogado.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.