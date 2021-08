En estado crítico, sospechoso de robo después de un tiroteo con la policía en Long Beach

En estado crítico se reporta a un sospechoso por robo a mano armada después de tener un enfrentamiento con la policía de Long Beach luego de una persecución en auto.

El tiroteo ocurrió en la cuadra 1700 de Harbor Boulevard, cerca de la Autopista 710 y Pacific Coast Highway, de acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Long Beach.

Update: Armed suspect involved in OIS was transported to a local hospital in critical condition. No officers were injured. The investigation is ongoing.

