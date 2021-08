Una nueva ley de préstamos podría proteger a los compradores de coches de los precios elevados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una nueva ley de Illinois destinada a controlar a los prestamistas de día de pago y otros con altas tasas de interés incluye ciertos cambios que han indignado a los prestamistas de coches del estado, pero podría ser la protección que tanto necesitan los compradores de autos.

Esto se debe a que la ley, que entró en vigor esta primavera y se llama Ley de Prevención de Préstamos Predatorios de Illinois, limita el tipo de muchos préstamos al consumidor a una tasa porcentual anual del 36%.

Puede parecer alto, pero en realidad es más bajo que lo que algunos compradores de coches, especialmente los que tienen mal crédito, pagan ahora después de tener en cuenta los gastos adicionales, como el contrato de servicio y la cobertura de seguro opcional. Eso es lo que la nueva ley, la primera de su tipo en los Estados Unidos, intenta abordar al exigir a los prestamistas que incluyan esos costos al calcular el APR de los préstamos.

Los defensores de los consumidores dicen que la ley protege a los compradores de coches al aclarar el costo real de los préstamos para automóviles y podría presionar a los prestamistas para que ofrezcan condiciones más favorables. La ley no se aplica a los préstamos bancarios, pero sí a los de los concesionarios, donde la mayoría de los consumidores obtienen financiamiento para la compra de sus vehículos.

“Hace tiempo que creemos que los préstamos a los consumidores que superan el 36% son abusivos”, dice Brent Adams, vicepresidente de políticas y comunicación de Woodstock Institute, una organización de políticas e investigación que se centra en la protección financiera del consumidor y que tiene su sede en Illinois.

Pete Sander, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Illinois, dice que su industria se opone a incluir estos costos como parte de los cargos financieros y afirma que va en contra de prácticas que estuvieron vigentes durante más de medio siglo.

“Cuando sumas todo [en el APR], no queda mucho más para superar el 36%”, dice Sander.

Además, grupos de la industria, como la Asociación Americana de Servicios Financieros, que representa a la industria del crédito al consumidor, sostienen que algunos prestatarios con mal crédito podrían obtener la aprobación de los préstamos como resultado del cambio.

Los defensores de los consumidores dicen que la oposición de los concesionarios es reveladora. “Los prestamistas pueden protestar todo lo que quieran, pero la realidad es que un préstamo para un coche que alcanza el límite del 36% es un préstamo muy, muy caro”, dice Chuck Bell, director de programas de Consumer Reports. “CR respalda el derecho de los estados de establecer límites estrictos a los tipos de interés, incluyendo los complementos como el seguro adicional, para proteger a los prestatarios contra los préstamos usureros”.

Cómo funciona el límite

Los prestamistas están obligados a revelar el costo de sus préstamos, incluyendo los tipos de interés y los cargos financieros, expresados en conjunto como APR, desde la década de 1960, cuando el Congreso aprobó la ley Truth in Lending Act (Ley de Veracidad en los Préstamos).

Pero aún así, podrían excluir del cargo de financiación el costo de los productos “relacionados con el crédito”, como los contratos de servicio de vehículos y el seguro de brecha, que cubre la diferencia entre el monto que debes y lo que paga tu seguro si el vehículo es robado o dañado. De este modo, se obtiene un APR más bajo que la calculado por la ley de Illinois.

La nueva ley de Illinois sigue el modelo de la ley federal Military Landing Act (Ley Federal de Préstamos Militares), que el Congreso aprobó en 2006. Esta ley creó un APR con “todo incluido”, con un límite del 36% para los préstamos solicitados por los miembros activos del servicio.

Pero como la MLA no cubre la compra de coches, los concesionarios de Illinois se sorprendieron al saber que el límite del 36% del estado incluía también el financiamiento de automóviles.

Aunque no está claro cuántos consumidores en Illinois podrían estar protegidos por la nueva ley, es fácil ver cómo los prestatarios podrían beneficiarse de ella.

Supongamos que un consumidor con una puntuación de crédito baja quiere comprar un Chevrolet Spark nuevo y encuentra un concesionario dispuesto a permitirle financiarlo con un préstamo de $17,000. Los términos incluyen un contrato de servicio de vehículos de $2,500 y exigen que el préstamo se pague en seis años, con un pago de $500 al mes, lo que equivale a un APR de casi el 29%.

Pero si el costo del contrato de servicio del vehículo se traslada al cargo financiero, el APR aumenta a más del 36%, y el costo total del coche y del préstamo alcanza los $36,000.

Los principales prestamistas también han sido acusados de incumplir los límites de los tipos de interés estatales al incluir en el préstamo los cargos por productos como el seguro contra pérdidas, en lugar de los gastos de financiación. En Massachusetts, el fiscal general del estado ha presentado en los últimos años denuncias contra prestamistas de automóviles, entre ellos Credit Acceptance Corporation, por financiar supuestamente préstamos con tasas de interés superiores al límite estatal, ya que se cobraban productos auxiliares de esta manera, según documentos revisados por CR.

Credit Acceptance, que no respondió a la solicitud de comentarios, pidió desestimar las demandas en los tribunales, aunque el caso sigue pendiente.

Un proyecto de ley del Congreso programado para presentarse nuevamente, extendería el límite del 36% del APR, establecido en la Ley de Préstamos Militares a todos los estadounidenses, pero no incluye la compra de vehículos motorizados. John Van Alst, experto en préstamos para automóviles del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, dice que debería incluirlo, dependiendo de cómo se redacte dicho cambio.

“El diablo siempre está en los detalles”, dice. “Así que, ciertamente, no es deseable que haya un límite que impida a los estados tener un límite más efectivo”.

Si un estado quiere tener un límite del 20% o del 25%, como hacen algunos actualmente, “no es deseable que la ley federal lo impida”, agrega.

Mientras tanto, si estas comprando un automóvil, debes tener en cuenta el costo total del préstamo, no solo el precio de etiqueta y el pago mensual. Considera el APR y también la duración del préstamo. Cuanto más largo sea el préstamo, más intereses pagarás con el tiempo y más tiempo tendrás un automóvil que vale menos que el monto que debes. También debes tener en cuenta las comisiones por la compra del coche.

Debes saber cuánto puedes pagar y, si es posible, considera la posibilidad de obtener un préstamo de un banco u otra institución financiera antes de ir al concesionario, que normalmente aumenta el tipo de interés para obtener una ganancia.

