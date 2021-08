Qué es más importante cuando compras un vehículo usado, ¿los años o el millaje?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los compradores de automóviles suelen enfrentarse al dilema de sentirse atraídos por un modelo más antiguo o incluso por un modelo con muchas millas que, salvo por esto, se ajusta perfectamente a su presupuesto, necesidades o gustos. Esto es especialmente así en el mercado actual, donde la selección de vehículos es aleatoria y donde escasea la oferta de automóviles último modelo y con pocas millas. Si tienes que hacer concesiones, ¿importa más la edad del auto o las millas?

“Realmente, no hay una regla estricta en este caso. Tienes que analizar bien el auto que estás considerando comprar. Revisa los registros de mantenimiento y reparación para ver si se ha mantenido bien”, dice Gabe Shenhar, director asociado del programa de pruebas automáticas de Consumer Reports. “Pero si el millaje es inusualmente bajo, realmente tienes que pensarlo, porque no es buena idea tener un automóvil que ha estado parado durante mucho tiempo”.

Considera que los autos con muchas millas pueden necesitar trabajos de servicio y reparaciones costosas, como una correa de distribución o un reemplazo de la bomba de combustible. Asegúrate de tener esto en cuenta en el presupuesto, y reserva algo de dinero en un fondo de emergencia.

Otro factor que debes tener en cuenta al decidir entre la edad y las millas son los avances en la tecnología que se producen entre el modelo de un año y el siguiente.

“Me inclinaría más hacia vehículos más nuevos, incluso si tienen más millas”, dice Jennifer Stockburger, directora de operaciones en el Centro de pruebas de automóviles de Consumer Reports. “La razón es que ha habido muchos avances en seguridad y economía de combustible. Piensa en cosas como el control electrónico de estabilidad, las cámaras de seguridad, la advertencia de colisión frontal y el frenado automático de emergencia. Cuanto más viejo sea el auto, más probable es que no tenga uno de estos avances clave en seguridad“.

Antes de cerrar el trato, pide a un taller mecánico que hace tareas de diagnóstico que revise el automóvil. Un diagnóstico completo debería costar alrededor de $100 y $150, pero confirma el precio con anticipación. Pídele al mecánico un informe escrito que detalle el estado del automóvil y especifique los problemas encontrados y el costo de reparación.

También puedes pedir un informe de Carfax, que indica si el automóvil ha tenido un accidente o no y si se han realizado retiros del mercado. Tanto la inspección como el informe de Carfax pueden darte información útil para tu decisión y potenciar tus posibilidades de negociación.

