Laura Bozzo nuevamente a la cárcel pero ahora en México

Laura Bozzo nuevamente a la cárcel… La pesadilla que la tuvo viviendo por años en arresto domiciliario en su natal Perú, vuelve a su presente, pues las autoridades mexicanas le dictaron prisión preventiva.

¿Por qué nuevamente la abogada y presentadora está en problemas con la ley? Esta vez no se trata de una situación política como en el pasado, sino por haber, supuestamente, incurrido en un delito federal.

Según explica nuestro medio hermano, El Diario de NY, habría incurrido en un delito fiscal tipificado como ‘depositario infiel’, al vender un inmueble embargado por más de 12 millones de pesos, unos 600 mil dólares aproximadamente.

Los abogados de Laura Bozzo, según reporta Enlai-li Acevedo, habrían intentado evitar llegar a esta instancia, y mediante un recurso legal muy común en este tipo de fraudes, solicitaron un acuerdo reparatorio para pagar la deuda y evitar ir a la cárcel.

¿Por qué no se pudo conseguir ese arreglo para no llegar a este punto? ¡la justicia no pudo encontrar una dirección física de la ‘Señorita Laura’!, por lo tanto, para evitar el riesgo de fuga del país, el juez penal de control ordenó cárcel preventiva.

¿Qué es lo que se espera para que no se complique aún más su causa? Que se presente en el reclusorio Santiaguito Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México, antes de finalizado el viernes. Si no lo hiciera, entraría en rebeldía judicial y el juez podría pedir su captura.

De no llegar a un acuerdo con la justicia, Bozzo podría volver a prisión, pero esta vez no en Perú, sino en México y la pena podría ir de 3 a 9 años. No solo eso, después de cumplirla podría ser deportada.

Recordemos que después del arresto domiciliario que vivió en Perú, cuando fue encontrada culpable de los delitos de asociación ilícita para delinquir, por su supuesta vinculación con Vladimiro Montesinos, algo que ella siempre aseguró que había sido engañada, a Laura se le retiró su visa para entrar nuevamente a Estados Unidos.

Desde el 2002 hasta la fecha, la abogada peruana no habría podido conseguir el perdón y volver a entrar al país donde había elegido en el 2002 como su residencia permanente.

Por el momento, ni ella, ni su equipo legal se ha manifestado públicamente al respecto, pero se espera que en cualquier momento Laura se entregue a la justicia.

